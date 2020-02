Lena teils ohne Unterwäsche auf Instagram - Fans jubeln: „Mein neues Lieblingsbild“

Wie man angezogen trotzdem irgendwie ausgezogen wirken kann, zeigt Lena Meyer-Landrut gerade auf Instagram, denn ihr elegantes Outfit gewährt tiefe Einblicke.

Lena Meyer-Landrut* hat für ihren neuen Instagram-Post ein elegantes Abendkleid gewählt.

hat für ihren neuen ein elegantes Abendkleid gewählt. Dank fehlender Unterwäsche gewährt sie allerdings trotzdem tiefe Einblicke .

. Die Fans loben sie allerdings auch für ihre besondere Lebenseinstellung in ihrem Kommentar.

Wie eine Diva schwebt Lena Meyer-Landrut die Treppe herunter, grazil und elegant, die Hand sanft auf das Geländer gelegt. Ihr glamouröses Outfit sowie die klassische Schwarzweiß-Aufnahme verstärken diesen noblen Eindruck zusätzlich. Aber Lena wäre nicht Lena, wenn sie nicht zusätzlich für einen weiteren Hingucker sorgen würde. So ist es obendrein nicht allein ihr tiefer Ausschnitt, sondern auch die Wortwahl in ihrem Kommentar zu diesem besonderen Post, was die Fanherzen höher schlagen lässt.

Lena strahlt auf Instagram-Post - doch etwas anderes lächelt scheinbar mit

So erfreuen sich die zwar verständlicherweise über den Anblick der in die Kamera strahlenden Lena, „aber es ist wichtiger, von innen zu lachen“, wie Lena ihren Treppen-Schnappschuss auf Instagram kommentiert. „Da hat sie auf jeden Fall Recht“, stimmen die User Lenas Ansicht zu und pflichten ihr bei: „Ein Lächeln ist das Beste, was eine Frau tragen kann.“ Die Musikerin scheint das ebenfalls bereits zu wissen - denn recht viel mehr trägt sie tatsächlich nicht. So hat sie sich in ein besonders freizügiges, tief ausgeschnittenes Träger kleid gehüllt, auf Unterwäsche beziehungsweise einen BH aber getrost verzichtet. Die Fans zumindest freut‘s: „Deine Brüste lachen auch, aber von außen, Süße“, witzeln sie und loben ihren „heiße[n] Sideboob“, womit sie auf den tiefen Einblick anspielen, den Lenas ebenso tief ausgeschnittenes Trägerkleid und die fehlende Unterwäsche an ihrer Seitansicht gewähren.

Lena Meyer-Landrut in tief ausgeschnittenem Abendkleid: Fans kritisieren Outfitwahl

Trotz all der Begeisterung werfen manche Fans der Musikerin aber vor, wegen mangelnder Oberweite einen wenig schmeichelhaften Griff in den Schrank getätigt zu haben und stänkern: „Warum ziehst du so ein Kleid an, wenn du es nicht mal ausfüllen kannst? Ohne Brüste geht gar nicht!“ Andere scheinen Lenas Kleid ebenfalls nicht die beste Wahl zu finden, allerdings aus einem anderen Grund: „Im Nachthemd zur Party“, wird weiter gelästert. Für ihren Auftritt bei der diesjährigen Berlinale hat Lena dann aber doch wieder ein wahres „Hui-Outfit“ geschickt.

„Wirklich ansteckend“ - Lena Meyer-Landrut lässt ihre Fans auf Instagram mitlächeln

Die eindeutige Mehrheit findet Lena eine „wunderschöne Frau“ und zugleich eine „richtig süße Maus, die man nur lieb haben kann“. Mit einem simplen „majestätisch“ kommentieren die User Lenas Post außerdem und nehmen nochmal Bezug auf ihre Lebensweisheit in ihrem Kommentar: „Dein Lächeln sieht immer so ehrlich aus und ist sehr, sehr schön“, schreiben die User und empfinden Lenas Strahlen als „wirklich ansteckend“. „Dein Herz lacht immer“, heißt es weiter, womit Lena ihren Vorsatz jener inneren Schönhei t, wie sie sie in ihrem Kommentar beschrieben hat, offenbar bereits gut umgesetzt hat.

Dass Lena nichtsdestotrotz auch äußerlich schön ist, hat sie ebenfalls bereits des Öfteren bewiesen - zum Beispiel mit einem weiteren „Diva-Moment“ oder ganz einfach wegen ihres „Knackhinterns“. Dennoch ist auch in ihrem Leben nicht immer alles eitel Sonnenschein, wie die Sängerin gerade in einem Interview verriet.

