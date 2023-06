„Beste Tänzerin, die wir hatten“: „Let‘s Dance“-Star Joachim Llambi schwärmt bei „Riverboat“ von Anna Ermakova

Bei „Let‘s Dance“ konnte Anna Ermakova nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury von sich überzeugen. Joachim Llambi schwärmt bei „Riverboat“ in den höchsten Tönen von ihr.

Leipzig – Die diesjährige „Let‘s Dance“-Staffel ist seit ein paar Wochen vorbei und Anna Ermakova (23) kann ihren großen Sieg derzeit so richtig feiern. An der Seite von Valentin Lusin (36) tanzte sich die Tochter von Boris Becker (55) in die Herzen der Zuschauer und wurde mit der Show fast über Nacht zum Star. Auch Joachim Llambi (58) scheint ein großer Fan zu sein – und singt ihr im „Riverboat“ regelrechte Lobeshymnen.

„So weit vorne“: „Let‘s Dance“-Star Joachim Lllambi lobt bei „Riverboat“ Anna Ermakova

Zwar steht sie schon ein Leben lang in den Medien, vor allem aufgrund der berühmt-berüchtigten „Besenkammeraffäre“ ihrer Eltern, dennoch war „Let‘s Dance“ der erste große Auftritt im deutschen Fernsehen für Anna Ermakova. Dürfte sie den meisten Anfang des Jahres nur als „Die Tochter von...“ geläufig gewesen sein, hat sie sich mittlerweile einen eigenen Namen gemacht, sich von den skandalösen Umständen ihrer Zeugung freigeschwommen und sowohl beim Fernsehpublikum als auch in der Jury viele neue Fans gefunden.

Thema sind die RTL-Tanzshow und Anna Ermakova auch in der aktuellen „Riverboat“-Folge (9. Juni), bei der „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi zu Gast ist und über die, seiner Meinung nach, besten Kandidaten in der Geschichte der Sendung spricht. „Anna Ermakova war so, so gut“, schwärmt der sonst gerne mal kritische Profi, „Wenn man den anderen fünf, sechs, sieben, acht Punkte gibt, müsste man ihr 30, 40 Punkte geben, weil die war technisch, qualitativ, musikalisch, vom Ausdruck her, war die so weit vorne.“

„Besenkammeraffäre“: Anna Ermakova ist frustriert über die Geschichte ihrer Zeugung Anna Ermakova äußert sich selbst nur sehr selten über die „Besenkammeraffäre.“ „Wenn mich jemand kennenlernt und meinen Namen hört, ist das immer ein Thema und um darüber hinweg zu stehen, muss man sich ein dickes Fell zulegen. [...] Jedes Mal fühlt es sich so an, als müsste ich mich neu beweisen, um davon wegzukommen,“ verriet sie jedoch jüngst in einem Interview. (Quelle: rtl.de)

Alexander Klaws und Anna Ermakova: Für Joachim Llambi sind sie die besten „Let‘s Dance“-Kandidaten

In den vergangenen Jahren hatte Joachim Llambi des Öfteren gesagt, Alexander Klaws (39) wäre für ihn der beste „Let‘s Dance“-Teilnehmer aller Zeiten, der „Dancing Star“ von 2014 scheint mit Anna Ermakova nun aber große Konkurrenz bekommen zu haben. „Natürlich muss man Anna Ermakova und die eine oder andere Dame wie Ella Endlich, wie Vanessa Mai, auch noch dazurechnen“, erklärt er „Riverboat“-Moderatorin Kim Fisher (54). „Aber Klaws ist von den Männern her ganz weit oben und Anna Ermakova ist so die weibliche beste Tänzerin, die wir hatten.“

Großes Kompliment: Joachim Llami bezeichnet Anna Ermakova beim „Riverboat“ als „weibliche, beste Tänzerin“ bei „Let‘s Dance“. © Screenshot/MDR/Riverboat/Folge vom 9. Juni 2023; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

Nur wenige Wochen nach dem „Let‘s Dance“-Finale schon von Joachim Llambi mit einem solchen Superlativ gekürt zu werden – darauf kann Anna Ermakova fast so stolz sein wie auf ihren Sieg. Im Leben der gebürtigen Londonerin ist momentan auch sonst viel los, denn Anna Ermakova und ihr Freund Tony haben sich getrennt – und RTL spekuliert zum Trennungsgrund. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat/Folge vom 9. Juni 2023; rtl.de