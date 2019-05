Nach Trennung von Freundin Rebecca: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi kehrt zu Ehefrau zurück 

Joachim Llambi bei „Let´s Dance“ am vergangenen Freitag.

Liebes-News bei „Let´s Dance“-Juror Joachim Llambi! Der 54-Jährige kehrte nun offenbar zu seiner Ehefrau zurück, von Freundin Rebecca trennte er sich.

Köln - Diese Nachricht kommt für viele Fans völlig überraschend: Joachim Llambi kehrte offenbar zu seiner Ehefrau Ilona zurück. Der 54-Jährige und seine hübsche Ehefrau trennten sich im September vergangenen Jahres nach 13 Jahren Ehe. Knapp zwei Monate später stellte er der Öffentlichkeit dann seine Freundin Rebecca Rosenschon vor. Die 37-Jährige begleitete den „Let´s Dance“-Juror noch im Januar zum „Deutschen Fernsehpreis“. Doch nun soll endgültig Schluss sein.

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi trennt sich von Freundin Rebecca

Genaue Informationen zu dem Liebes-Aus mit der hübschen 37-Jährigen gibt es noch nicht, doch Joachim Llambi bestätigte die Trennung gegenüber RTL. Der Grund ist zwar nicht bekannt, doch vielen Fans fiel bereits am Freitag in der Live-Ausstrahlung von „Let´s Dance“ ein Detail auf. Der 54-Jährige trug wieder seinen Ehering. Obwohl sich Joachim Llambi auf Anfrage des TV-Senders zum Liebes-Comeback mit seiner Ilona noch nicht äußern wollte, scheinen alle Zeichen auf einen Neustart des Paares zu deuten. Am Set der Tanz-Sendung wird offenbar bereits seit Wochen darüber spekuliert. RTL glaubt nun zu wissen: „Die Spekulationen stimmen“.

