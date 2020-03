„Let‘s Dance“ (RTL): Luca Hänni nach plötzlichem Beziehungs-Aus - „War eine turbulente Zeit“

Momentan wirbeln die Promis wieder über die Tanzfläche von „Let‘s Dance“. Auch Luca Hänni ist dabei. Doch nun hat er sich von seiner Freundin getrennt. Die Fans sehen einen Zusammenhang.

Update vom 21.03.2020, 17.27 Uhr: Er springt, er rollt sich über den Boden, er wirbelt durch die Luft: Luca Hänni* hat in der letzten Folge von „Let‘s Dance“ alles gegeben. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft brachte er einen besonders emotionalen Contemporary zum Song „Someone you loved“ („Jemand, den du geliebt hast“) auf das Parkett. Der ausdrucksstarke Tanz sowie der bewegende Songtitel dürften irgendwie auch zu Lucas aktueller Gefühlslage gepasst haben, denn vor kurzem hat er sich selbst von seiner Freundin Michèle getrennt (s. unten). Im RTL-Interview hat er sich während des Trainings für seinen großen Auftritt auf dem Tanzparkett nun selbst dazu geäußert.

Luca Hänni: „War eine turbulente Zeit“

„Das war bei mir eine turbulente Zeit, das hab ich auch schon ein paar Mal durchgemacht“, erinnert sich Luca an die letzten Wochen und meint, jeder kenne das Gefühl, wenn einem einfach alles um die Ohren fliegt. „Man ist zusammen und trotzdem zieht einer wieder davon quasi. Und das ist das, was wir gerade in diesem Tanz probieren darzustellen“, so Luca weiter.

„Let‘s Dance“: Luca Hänni vertanzt Beziehungs-Aus mit emotionalem Contemporary

Tatsächlich ist dem einstigen DSDS-Gewinner genau das auch wahnsinnig gut gelungen. So ist seine private Situation womöglich auch der Grund, warum Luca den Herzschmerz wie er in Musik und Choreografie stecken sollte, besonders authentisch auf die Bühne bringen konnte. So waren die Jury* mehr als begeistert von Lucas Contemporary und vergab dafür satte 30 Punkte. Sogar der sonst so strenge Joachim Llambi konnte nach der gefühlsbetonten Darbietung des Schweizers nichts mehr zu kritisieren finden: „Wir machen das ganze kurz: Das ist meine erste 10“, vergab der Wertungsrichter wie noch nie zuvor in der aktuellen Staffel für Lucas Leistung die Höchstpunktzahl.

„Let‘s Dance“ (RTL): Luca Hänni trennt sich von Freundin - Tänzerin macht schlüpfriger Ansage

Update vom 14. März 2020: Seit Jahren sorgt die RTL-Show „Let‘s Dance“ für die ganz großen TV-Momente. Nicht selten knistert es in der beliebten Show deshalb auch zwischen den Tanzpaaren. Vor wenigen Tagen sorgte da die Nachricht von Teilnehmer Luca Hänni für Schlagzeilen. Der 25-Jährige trennte sich überraschend von seiner hübschen Freundin.

Prompt spekulierten Fans über eine Turtelei mit Tanzpartnerin Christina. Obwohl die beiden sich zu aufkommenden Gerüchten nicht äußern wollten, scheint die Performance des Tanzpaares in der aktuellen Folge der RTL-Sendung Bände zu sprechen. Bereits vor ihrem Tanz kündigten die beiden nämlich eine Samba für die „Altersgruppe 18+“ an.

„Let‘s Dance“: Luca Hänni trennt sich von Freundin - Gerüchteküche brodelt

Noch im Training beschrieb die hübsche Tänzerin ihren Partner sogar als „Ganzkörper-Erektion“ und „Sex pur“. Eindeutige Kommentare, die die Gerüchteküche noch einmal ordentlich anheizten.

Während der 25-Jährige die hübsche Tänzerin nämlich mit der Samba übers Parkett wirbelte, munkelten viele Fans erneut über eine Liebelei zwischen den beiden. Über Instagram beschreiben viele Fans die beiden bereits als „Traumpaar“. „Da läuft doch was“, „Ihr seid so süß“ und „Ihr seid ein tolles Match“ ist dort unter anderem zu lesen.

„Let‘s Dance“-Star trennt sich von seiner Freundin - hat die Show damit zu tun?

Ursprungsmeldung vom 13. März 2020: Köln - Aktuell schwebt der Schweizer bei „Let‘s Dance“* über das Parkett, tanzt zu Samba und Cha-Cha-Cha-Rhythmen und lässt sich vom Publikum feiern. Die Rede ist vonLuca Hänni*, der durch seinen Sieg bei DSDS 2012 zur Berühmtheit wurde. Mittlerweile ist er als Songwriter, Sänger, Juror und Model aktiv und nun eben auch als Tänzer. Doch nicht etwa mit der heutigen Show sorgte Luca Hänni nun für Aufmerksamkeit, sondern mit der Trennung von seiner Freundin.

Luca Hänni und Michèle Affolter: Das Paar hat sich getrennt

Luca Hänni und Michèle Affolter haben sich getrennt. Das verkündete der 25-Jährige am Donnerstag auf seinem Instagram-Account. „Das hier ist eine Wahnsinnsfrau und hat nur das Beste verdient, es tut mir leid, dass ich mich erstmal selber finden muss und mich auf mich konzentriere“, schrieb der Sänger unter einem Pärchen-Pic der beiden.

Wie das Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten berichtet, postete wohl auch seine Ex-Freundin Michèle Affolter eine Nachricht über die Trennung. Mittlerweile ist ihr Account allerdings auf privat gestellt.

Trennung von Luca Hänni: Fans spotten über Show

Luca Hännis Fans reagieren sehr unterschiedlich auf die Nachricht. Manche bedauern die Trennung der beiden, wünschen ihnen Glück und schreiben beispielsweise „Wie schade! Ich wünsche euch alles Gute und wer weiß, was die Zeit bringt, wahre Liebe kennt kein Ende.“

Doch andere Follower witzeln über den Zeitpunkt der Trennung. „Let‘s separate #RTL“, kommentieren sie, oder „Selber finden in Christinas Armen.“. Sie beziehen sich dabei auf die aktuelle „Let‘s Dance“-Teilnahme von Luca Hänni und seine Tanzpartnerin Christina Luft, mit der er täglich trainiert.

Luca Hänni ist „happy“ in der Show

Luca Hänni scheint sich dagegen auf den Tanzflächen und beim Training sichtlich wohlzufühlen. „Ich bin mega happy mit Christina, sie ist ehrlich gesagt genau die Partnerin, die ich mir die ganze Zeit heimlich gewünscht habe. Sie ist super, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Jetzt ist einfach alles perfekt“, sagte der Sänger wohl schon bei der Eröffnungsshow über seine Tanzpartnerin. Dann steht der nächsten „Let‘s Dance“ Show ja nichts mehr im Weg - auch wenn die vor leeren Publikumssitzen stattfinden wird.

