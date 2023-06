„Könnten die letzten Konzerte gewesen sein“: Amira und Oliver Pocher sprechen über Rammstein-Vorwürfe

Von: Lisa Klugmayer

Jetzt äußern sich auch Amira und Oliver Pocher zu den Vorwürfen rund um Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die beiden meinen, dass der Skandal das Ende für die Band bedeuten könnte.

Köln – „Eine neue Ausgabe mit den Pochers und ja, es gibt das große Thema Rammstein, was natürlich diese Woche nochmal sowas von Fahrt aufgenommen hat“, kündigt Oliver Pocher (45) am Anfang der neuen Podcast-Folge an. Er und Amira (30) sind sich sicher, dass man Till Lindemann rechtlich nichts nachweisen kann, stellen aber gleichzeitig die Vermutung in den Raum, dass Rammstein bald keine Konzerte mehr geben wird.

Amira und Oliver Pocher sprechen über Rammstein-Vorwürfe

Die Vorwürfe gegenüber Rammstein-Frontsänger Till Lindemann (60) reißen nicht ab. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung und Missbrauch vor. Mittlerweile hat die Band Stellung dazu genommen und distanziert sich von den schweren Vorwürfen. „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit“, so die Band in einem Instagram-Post.

Till Lindemann hat zwischenzeitlich auch seine Anwälte hinzugezogen. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von ‚Rammstein‘ mithilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, heißt es in der Pressemitteilung der Rechtsanwälte.

Der Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann © Jens Kalaene - dpa picture alliance

Jetzt äußern sich auch immer mehr Personen des öffentlichen Lebens zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann. „Ich glaube, dass diese Geschichte dieser Band das Genick brechen wird“, prophezeite Olli Schulz (49) vor wenige Tagen im gemeinsamen Podcast mit Jan Böhmermann (42). Dieser Meinung sind auch Amira und Oliver Pocher.

Amira und Oliver Pocher über Rammstein-Vorwürfe: „Eine richtig, richtig große Welle geben“

„Das wird eine richtig, richtig große Welle geben. Die werden auf kurz oder lang nicht mehr stattfinden“, so Amira Pocher in der neuen Folge „Die Pochers“. „Das ist halt einfach so gut wie gar nicht nachweisbar, aber es ist schon ein gewisses Schema zu sehen“, merkt Oliver Pocher an. „Ich hab da natürlich schon meine Tendenzen, dem zu glauben – warum auch nicht“, antwortet Amira.

„Könnten die letzten Konzerte gewesen sein“: Amira und Oliver Pocher sprechen über Rammstein-Vorwürfe © IMAGO / Future Image

Amira Pocher weist dann darauf hin, dass dieses Phänomen nicht neu ist: „Jeder Rockstar, jeder Sänger, jeder Promi, wenn der auf Tour ist, ist sicher allen schon mal so passiert, dass der Assistent ein nettes Mädchen sieht und denkt: Ich glaube, die könnte ihm gefallen“. Oliver grätscht hier dazwischen und merkt an, dass es hier aber um das Thema Machtmissbrauch ginge: „Das ist ein schmaler Grat, wo es vielleicht strafrechtlich noch nicht relevant wird, aber man sich einfach so unwohl fühlt. Ohne Handy in einer Gruppe zusammen gepfercht und so bequatscht oder zu etwas gedrängt wird, was man gar nicht möchte“.

Gewusst? Oliver Pocher war mal mit Annemarie Carpendale zusammen Annemarie Carpendale und Oliver Pocher waren tatsächlich von 2002 bis 2004 ein Paar. Nach zahlreichen Beziehungen und seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden, kam er mit Amira zusammen. 2019 heirateten die beiden. Im selben Jahr kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt. 2020 folgte Söhnchen Nummer zwei.

„Könnten die letzten Konzerte gewesen sein“: Amira und Oliver Pocher prophezeien Ende von Rammstein

„Tipp für den Fall Rammstein? Glaubst du, dass sie die Tour komplett durchspielen oder dass es vorher schon beendet wird?“, fragt Oliver Pocher seine Frau Amira. Sie sei sich sicher, dass die Tour von Rammstein vorzeitig beendet wird. Der Comedian geht noch einen Schritt weiter: „Ich glaube, das könnten die letzten Rammstein-Konzerte gewesen sein. Ich glaube, dass es auch Band-intern große Diskussionen geben wird. Intern wirds da auch richtig scheppern“.

Till Lindemann, Frontsänger der Band Rammstein, steht auf der Bühne. © Malte Krudewig/dpa/Archivbild

Doch, auch wenn es für Till Lindemann und seine Band karrieretechnisch Konsequenzen geben könnte, „man wird ihm rechtlich ganz schwierig etwas anhängen können“, so Oliver Pocher. Das sieht Amira genauso. „Auch, wenn du wirklich Hardcore-Rammstein-Fan bist (...), es ist ganz, ganz schwer zu sagen: Das haben sich 42 Frauen aus 12 Ländern in 33 Konzerten einfach so ausgedacht“, gibt Oliver Pocher schließlich noch zu denken.

Nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann werden bei den Konzerten in München schon erste Maßnahmen ergriffen: So überwacht die KVR-Chefin die Row Zero höchstpersönlich. Verwendete Quellen: Podimo/Die Pochers - Folge Keeping Up with the Pochers