Liebescomeback bei Ben Zucker und Ex-Freundin? Giovanni Zarrella kommentiert Pärchen-Foto

Liebescomeback bei Ben Zucker und Suzann Jetzkus? Ein neuer Instagram-Post lässt vermuten, dass der Sänger wieder zu seiner Ex-Verlobten zurückgekehrt ist. Freund und Kollege Giovanni Zarella befeuert die Gerüchte mit einem Kommentar.

Viel bekommt man aus dem Leben von Schlagerstar Ben Zucker (39) nicht mit. Deswegen kam es für viele völlig überraschend, als er im Januar 2022 im Podcast „Natürlich Kohlensäure” das Aus seiner Beziehung bekannt gab. Jetzt könnte sich aber ein Liebescomeback anbahnen.

Ben Zucker mit seiner Ex Suzann Jetzkus: Pärchenfoto zum Muttertag

Eigentlich lief es für die beiden in der Vergangenheit richtig gut. Ben Zucker und Suzann Jetzkus (36) waren so glücklich, dass sie sich 2021 verlobt haben. Es hielt aber nicht, sodass sie sich – nicht gerade im Guten – getrennt haben.

Anderthalb Jahre später deutet einiges auf ein Liebescomeback hin. Auf Instagram posteten beide zum Muttertag ein vertrautes Bild. Dazu schrieb der Musiker: „An alle Mamas, wir wünschen euch einen wunderschönen und entspannten Muttertag, mit euren Liebsten!“

Giovanni Zarella befeurt die Gerüchte mit Kommentar

Das Bild ist zwar noch keine Bestätigung für das Comeback, aber es sagt dennoch einiges aus. Arm in Arm zeigen sie sich fest umschlungen und grinsen in die Kamera. Dabei fährt Suzann Ben liebevoll durch die Haare. Auch die Fans spekulieren schon: „Das ist nicht wahr, oder? Sag bloß, du bist wieder mit deiner Ex zusammen?“, fragt ein User zum Beispiel.

Ben Zucker und Suzann Jetzkus (36) waren so glücklich, dass sie sich 2021 verlobt haben. Es hielt aber nicht, sodass sie sich – nicht gerade im Guten – getrennt haben

Auch Giovanni Zarella (45) kommentiert das Pärchen-Foto mit einem Herz. Die Anfragen und Kommentare lassen sowohl Ben als auch Suzann unkommentiert. Es scheint wohl nicht ausgeschlossen, dass sich hier ein Liebescomeback anbahnt.

