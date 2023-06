„Lindenstraße“-Schauspielerin steigt bei „Notruf Hafenkante“ ein

Vom Wickeltisch ins Polizeiauto. „Lindenstraße“-Schauspielerin Lilli Hollunder steigt nach ihrer Babypause wieder voll ein. Als Polizeihauptkommissarin Nowak komplettiert sie den ZDF-Cast von „Notruf Hafenkante“.

Hamburg – In den vergangenen Monaten kümmerte sich Schauspielerin Lilli Hollunder (37) hauptsächlich um ihre beiden Kinder. Sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter, kehrt die „Lindenstraße“-Schauspielerin (2005) nun wieder zurück vor die Kamera. Vom Wickeltisch ins Polizeiauto. Als Polizeihauptkommissarin Isabell Nowak unterstützt sie die Kollegen der fiktiven Hamburger PK 21 und komplettiert somit den Cast der ZDF-Vorabendserie „Notruf Hafenkante“.

Lilli Hollunder über „Notruf Hafenkante“: „Von dieser Rolle habe ich geträumt“

Nach sieben Monaten Pause, sei die Schauspielerin zu Drehbeginn etwas aufgeregt gewesen, doch ihre Kollegen hätten sie „super aufgenommen“, so die 37-Jährige. Ihre Rolle, Polizeihauptkommissarin Isabell Nowak, sei „nicht auf den Mund gefallen, wie ich“, identifiziert sich Hollunder im Gespräch mit bild.de mit ihrer neuen TV-Rolle.

Die Hamburgerin gehe schon jetzt voll und ganz in ihrem Job als TV-Polizistin auf, da vergisst sie gerne mal, dass es sich dabei nur um eine fiktive Serie handelt. „Ich war so drin, dass ich zu fest auf den Tisch geschlagen habe. In der Uniform bewegt und fühlt man sich ganz anders. Von dieser Rolle habe ich geträumt“, gesteht Hollunder, die sich bei einem Dreh-Verhör die Hand verletzte.

Lilli Hollunder: Mutter und Schauspielerin

Seit 2016 ist Hollunder mit dem ehemaligen HSV-Torwart René Adler (38) verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Sohn Caspar (3) und Tochter Billie (7 Monate). Die Entscheidung, wieder vor der Kamera aktiv zu werden, sei ihr nicht leichtgefallen. „Natürlich war das eine schwere Entscheidung, denn ich werde ja nicht Mutter, um meine Kinder dann abzugeben“, sagt die Schauspielerin.

Auf die volle Unterstützung ihres Ehemanns kann sie allerdings zählen. „René bringt unseren Sohn in die Kita, er schmiert Brote, geht auf den Spielplatz. Wir teilen uns den Job mit den Kindern“, erklärt die 37-Jährige.

Bereits während ihrer Schulzeit stand Hollunder für Serien wie „Lindenstraße“, „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ und „SOKO Köln“ vor der Kamera. Als Polizeihauptkommissarin Isabell Nowak ist die 37-Jährige ab Januar 2024 bei „Notruf Hafenkante“ zu sehen. Auch in der ARD kommt es zu Neuerungen, denn das Personal des Senders scheint in Zukunft jünger und weiblicher zu werden. Verwendete Quellen: bild.de; tvdigital.de