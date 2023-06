Live-Panne im Fernsehgarten: Mitarbeiter drängt Zuschauer weg

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Das sollte im TV so bestimmt nicht gezeigt werden: Ein Mitarbeiter im ZDF-Fernsehgarten schob die Zuschauer einfach aus dem Weg.

Mainz – Der ZDF-Fernsehgarten stand an diesem Sonntag (4. Juni) ganz im Zeichen des Tanzes. Sogar die „Let‘s Dance“-Sieger Anna Ermakova (23) und Valetin Lusin (36) waren zu diesem Anlass bei Andrea Kiewel (57) zu Gast. Trotz ausgelassener Stimmung kam es auf dem Mainzer Lerchenberg aber auch zu einer befremdlichen Szene zwischen dem Publikum und einem Mitarbeiter der beliebten Sendung.

Bei Auftritt von Stefanie Hertel und Tochter Johanna: Fernsehgarten-Mitarbeiter drängt Publikum weg

Mit Auftritten von Hansi Hinterseer (69), Fantasy und Semino Rossi (61) war im Fernsehgarten diese Woche „Tanzfieber“ pur geboten. Während Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags“ gegen den Regen ankämpfen musste, schunkelte das ZDF-Publikum bei strahlend blauem Himmel hin und her. Auf der Gästeliste standen dabei auch die Ex-Frau und Tochter des Startrompeters. Mit ihrer Country-Band More Than Words heizten Stefanie Hertel (43) und Johanna Mross (21) dem Publikum so richtig ein.

Tanzfieber auf dem Lerchenberg! Der ZDF-Fernsehgarten vom 4. Juni in Bildern Fotostrecke ansehen

Das musikalische Mutter-Tochter-Gespann sorgte bei den Zuschauern in der Freiluft-Arena für große Begeisterung – ein Mitarbeiter dürfte die heitere Stimmung für manche von ihnen aber etwas gedämpft haben. Denn als der Auftritt von Stefanie Hertel und Johanna beginnt, schwenkt die Kamera über das Publikum und zeigt einen Fernsehgarten-Crewmitglied, der in die Menge tritt und einige stehende Schlagerfans hektisch aus dem Weg drängt.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

ZDF-Kameras zeigen befremdliche Szene: Fernsehgarten-Mitarbeiter schiebt Zuschauer aus dem Weg

Bei einer Live-Aufzeichnung, bei der das Filmmaterial nicht im Nachhinein noch bearbeitet werden kann, müssen gewisse Abläufe eingehalten werden und es scheint so, als hätte die Zuschauergruppe die Sicht auf die Bühne blockiert. Dass das Einschreiten des Mitarbeiters von den Kameras eingefangen wurde, war so aber bestimmt nicht geplant. Schließlich geht es im Fernsehgarten vor allem darum, Spaß zu haben – und besonders lustig und entspannt wirkte das Wegschieben der Gäste nicht wirklich.

In der neuesten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens schob ein Mitarbeiter die Zuschauer einfach aus dem Weg. © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 4. Juni 2023 (Fotomontage)

Trotz entspannter Atmosphäre und Schlagerhits zum Mitsingen geht es auf dem Lerchenberg ab und zu auch etwas chaotisch zu. Vergangene Woche stellte Andrea Kiewel einem Experten im Fernsehgarten eine Frage und ignorierte ihn anschließend. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 4. Juni 2023