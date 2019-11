Peinlicher Foto-Fehler einer Influencerin - Schuld ist der „Schönheitswahn“

Influencerin London Goheen hat fast eine halbe Million Follower auf Instagram. Jüngst ist der 21-Jährigen allerdings ein peinlicher Fehler unterlaufen. Er verdeutlicht eine unschöne Realität.

Gold Coast/Australien - London Goheen ist Instagram-Model. Mit nur 21 Jahren hat die Amerikanerin bereits knapp eine halbe Million Follower auf der Social-Media-Plattform. Hauptsächlich postet Goheen Bilder von sich selbst - mal mit mehr Kleidung, mal mit weniger, beim Sport, am Strand, mit Hund. Goheen ist die Freundin von Reece Hawkins, einem Personal-Trainer und ebenfalls Instagram-Star. Der 24-Jährige hat rund 924.000 Follower auf Instagram. Auf seinem Account postet er auch immer wieder Bilder mit seiner Freundin London.

London Goheen: Photoshop-Fail bei Instagram

Der 21-Jährigen ist nun allerdings ein peinliches Missgeschick passiert. Dem Onlineportal dailymail.co.uk fällt auf, dass auf diesem Bild ein Detail komisch aussieht. Erkennen Sie es auch?

Na, hier wurde offensichtlich mit einem Bildbearbeitungsprogramm nachgeholfen: Londons Körper ist nämlich nicht das einzig Kurvige auf dem Bild. Auch der Strommast im Hintergrund scheint sich zu biegen, ist unten viel schmaler als oben. Aufgenommen wurde das Bild dem Tag zufolge in Australien. Dort, auf der anderen Seite der Welt, läuft zwar vieles „anders herum“ für uns Europäer.

Dass aber die Physik in „Down Under“ außer Kraft gesetzt wird, wäre neu. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich hier nicht der Balken im Hintergrund biegt - sondern an Londons schlanker Figur eben mit Hilfe von Photoshop nachgeholfen wurde. Dies ist in den sozialen Netzwerken eine gängige Praxis, um den eigenen Körper attraktiver darzustellen, als man ihn selbst findet. An der Ausführung kann allerdings noch gearbeitet werden. Auch die Form vom rechten Bein der Influencerin mutet komisch an - ist aber vielleicht auch einfach nur unvorteilhaft getroffen.

London Goheen: Freundin von Reece Hawkins wird auf Instagram bewundert

Ihren Followern auf Instagram, das übrigens die Influencer mit Like-Änderungen schockt, gefällt es auf jeden Fall. Unter dem Bild gibt es jede Menge lobende Kommentare: „Puppe“, „Wunderschön“, „Schönheit“, „Bezaubernd“, sind nur einige der Kommentare. Eine Userin fragt: „Welche App benutzt du, um deine Fotos zu bearbeiten?“ Darauf hat London bisher noch nicht geantwortet.

