Wow! Schwester (20) von Kate Moss zeigt sich hüllenlos in der Badewanne

Model Lottie Moss lässt ihre Fans mit einem Instagram-Posting am privaten Schaumbad teilhaben und setzt hierbei ein Statement für den Feminismus.

Beverly Hills - Ein Zufall war das wohl nicht. Mit einem hüllenlosen Instagram-Posting ließ Lottie Moss ihre Fans erst kürzlich an einem ihrer Schönheitsrituale teilhaben. Möglichst beiläufig hält sie bei ihrem Schaumbad in der Wanne das Buch „Lean In“ in der Hand. Damit setzt sie ein klares Statement für den Feminismus.

Beauty-Geheimnisse von Lottie Moss

Wie könnte man an einem Samstagabend besser entspannen, als bei einem gemütlichen Schaumbad? Genau das dürfte auch Lottie Moss, die Schwester von Topmodel Kate Moss, sich gedacht haben. In der Bildunterschrift witzelt die 20-Jährige mit den Worten: „Meine Samstagabende haben sich geändert“.

Wie es sich für ein Model gehört ist Lottie sehr auf ihr Äußeres bedacht und verrät ihren Fans mit dem Posting, welche Pflege sie für ihre Haut verwendet.

Ein Zeichen für den Feminismus

Mit ihrer Badewannen-Lektüre, dem Buch „Lean In“ von Nell Scovell und Sheryl Sandberg setzt Lottie außerdem ein feministisches Statement. Das Buch mit dem vollen Titel „Lean In: Women, Work, ad the Will to Lead“ beschäftigt sich mit dem Thema Frauen in Führungspositionen. Gerade die prestigeträchtigen Autorinnen heben die Lektüre von artverwandter Literatur ab. Denn Sheryl Sandberg war nicht nur COO von Facebook, sie gehörte davor schon zur Spitze von Google.

Neben den erschwerenden Rahmenbedingungen für den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen - also den inneren und äußeren Barrieren - wird den Lesern ein Weg aufgezeigt, wie man als Frau dennoch sein Ziel erreichen kann. Auch Lottie scheint sich für dieses Thema zu interessieren. Kein Wunder, denn dass sie eine Frau ist, die genau weiß was sie will, wird auch durch ihre Fotos deutlich.

