„Love Island“: Ist Pietro Lombardi verliebt in Kandidatin Melissa?

„Love Island“-Kandidatin Melissa und Sänger Pietro Lombardi: Das steckt hinter den heißen Liebesschwüren auf Instagram

Die wahre Lovestory bei Love Island kommt nicht im TV, sondern auf Instagram: Was geht zwischen Kandidatin Melissa und Sänger Pietro Lombardi?

Heimlich verliebt sein in die Kandidaten von „Love Island“: Das kennen die Zuschauer. Auch Pietro Lombardi hat starke Gefühle für eine „Love Island“-Kandidatin entwickelt - die heiße Melissa hat ihm besonders den Kopf verdreht. Aber bei dem Sänger und DSDS-Juror wird aus einer geheimen Schwärmerei für Melissa viel mehr.

Love Island: Pietro Lombardis Schwärmerei für Melissa

+ In sie hat sich Pietro Lombardi verliebt: Kandidatin Melissa von "Love Island" © obs / RTL II, Magdalena Possert

Pietro Lombardi bringt seine Liebe zu der heißen Kandidatin bei Love Island jetzt öffentlich zum Ausdruck. Auf Instagram schwärmt der Sänger in einer Insta-Story: „Leicht verliebt“ sei er in Melissa, die gerade auf Love Island auf der Suche nach der großen Liebe ist.

Pietro Lombardis Schwärmerei hört allerdings auf Instagram nicht auf: Er äußert sich auch öffentlich auf RTL zu seinen Gefühlen für Love Island Kandidatin Melissa: „Sie ist eine sehr hübsche Frau.“ Den Sänger und DSDS-Juror hat es also so richtig erwischt.

Love Island: Melissa im Liebeschaos

+ Love Island: Kandidatin Melissa bezaubert Männer im TV - und Pietro Lombardi davor. © obs / RTL II, Magdalena Possert

Aber was sagt die Kandidatin zu den Liebesschwüren fernab von Love Island? Melissa hat gerade genug mit ihren Gefühlen für zwei andere Männern zu tun: Sie muss sich auf der Liebesinsel zwischen Danilo und Dennis entscheiden. Mit Dennis hat Melissa zwar ein Couple gebildet, aber gegen Danilos Avancen ist sie auch nicht immun. Melissas Ziel auf der Trauminsel: Ihren wahren Traummann finden (Dennis oder Danilo?), sich richtig entscheiden - und bestenfalls auch noch 50.000 Euro Prämie für sich verbuchen. Die letzte Entscheidung sorgt bei Love Island für viel Drama.

Sollte Melissas Traummann-Suche auf der Insel nicht erfolgreich sein, steht Pietro Lombardi schon für Melissa als nächster Liebes-Kandidat bereit: „Wenn die bei 'Love Island' ohne Beziehung rauskommt, dann kann man sich schonmal 'Hallo' schreiben“, hofft der Sänger im Interview mit RTL. Zumindest Pietro Lombardis Liebe kann Melissa sich also sicher sein. Die Frage bleibt, ob Melissa die leidenschaftlichen Gefühle von Pietro Lombardi erwidert.

Love Island: Liebesunterstützung für Pietro Lombardi

Pietro Lombardi will seine Liebe zu Melissa nicht dem Zufall überlassen. Wie gut, dass er Giovanni Zarrella zu seinen engen Freunden zählen kann - und dessen Frau ganz zufällig Love Island moderiert. Ob Pietro Lombardi da auf prominente Unterstützung bei einer Kuppelei hoffen kann? Schließlich läuft es bei Giovanni Zarella und seiner Jana Ina privat ganz harmonisch. (*Link zu tz.de)

Einen Versuch ist es wert für der schockverliebten Sänger: „Jana Ina, mach mal bitte was klar“, bittet er in einer Insta-Story. Sein Kumpel Giovanni Zarrella springt ihm prompt zur Seite und spielt Amor: „Melissa, dein Traummann wartet hier draußen!“

Bei so viel Liebe und Unterstützung bekommt man fast das Gefühl, die wahre Lovestory bei Love Island findet nicht im TV statt - sondern davor. Pietro Lombardi ist auf jeden Fall im Liebestaumel und will Melissas Herz gewinnen, ohne Love Island überhaupt betreten zu haben.

Neue Liebe für Pietro Lombardi?

Dass sein Liebesleben in der Öffentlichkeit steht, ist nichts Neues für Pietro Lombardi. Seine Beziehung und Trennung mit Sarah Lombardi verarbeitete er unter anderem in einem Song.

Nach so viel Liebeskummer ist es an der Zeit für eine neue Lovestory für Pietro Lombardi: Frisch verliebt in Melissa schwelgt er in seiner Schwärmerei - vielleicht mit Aussicht auf mehr.

cw

