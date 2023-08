Vor „Let‘s Dance“-Tourstart fallen die Promis aus: Motsi Mabuse und Ingolf Lück müssen ersetzt werden

Von: Melanie Habeck

Teilen

Auch in diesem Jahr geht die beliebte RTL-Show „Let‘s Dance“ wieder auf Tour. Doch ausgerechnet die Publikumslieblinge Motsi Mabuse und Ingolf Lück fallen an einigen Terminen aus.

Köln – Für waschechte „Let‘ Dance“-Fans ist das Tanzformat längst mehr als nur eine TV-Show: 2019 gingen die Stars der Sendung zum ersten Mal auf Tour und präsentierten ihre Tanzkünste vor einem Live-Publikum. Auch 2023 dreht sich wieder alles um Cha-Cha-Cha, Tango und Foxtrott, wenn die Profitänzer und Promis von „Let‘s Dance“ ab 7. November in 16 deutschen Städten auftreten. Doch auf einige bekannte Gesichter müssen die Fans dabei verzichten.

„Let‘s Dance“-Tour 2023: Gleich drei Stars fehlen an einzelnen Terminen

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „Let‘s Dance“ werden die ersten prominenten Teilnehmer der bevorstehenden Tour verkündet. So werden u. a. Anna Ermakova (23), Julia Beautx (24) und Philipp Boy (36) dem Live-Publikum mit ihrem Hüftschwung einheizen. Natürlich wird auch die Jury rund um Joachim Llambi (59), Jorge González (55) und Motsi Mabuse (42) dabei sein – die 42-Jährige muss allerdings an vier Terminen aussetzen. Bisher wurden keine Gründe für den Ausfall der Tanzexpertin benannt, im vergangenen Jahr überschnitt sich die Tour jedoch mit den Dreharbeiten von „Strictly Come Dancing“: In der britischen Ausgabe von „Let‘s Dance“ sitzt Motsi Mabuse ebenfalls in der Jury.

Nicht nur Motsi Mabuse wird an einigen Tourterminen von „Let‘s Dance“ fehlen. Auch Ingolf Lück, der die Tanzshow 2018 gewann, muss in insgesamt vier Shows aussetzen. Darüber hinaus müssen die Fans an einem Abend auf Profitänzerin Christina Luft (33) verzichten.

Für die diesjährige Siegerin von „Let‘s Dance“ läuft es seit ihrem Tanzshow-Triumph hervorragend: Neben der Tour bastelt Anna Ermakova aktuell noch an weiteren Projekten. Verwendete Quellen: Instagram/letsdance