Prinzessin Diana spricht in geheimen Tonbändern: König Charles wollte statt Prinz Harry ein Mädchen

Von: Annemarie Göbbel

Vor 26 Jahren starb Prinzessin Diana und hinterließ viele offene Fragen. Aber auch Antworten, in Form von geheimen Tonbändern, die sie in vertrauensvolle Hände legte. Das sorgt jetzt für posthumen Wirbel im Königreich.

London – Auch nach so vielen Jahren berührt das Schicksal der ersten Frau König Charles‘ (74) noch immer. Prinzessin Diana (36, † 1997) verlor ihren aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen. Sie bekam einen Prinzen, zwei Söhnen und starb nach einem zermürbenden Leben mit nur 36 Jahren in einem Pariser Tunnel einen schrecklichen Unfalltod. In ihrer arrangierten Ehe hatte sie nie eine Chance gegen die Liebe ihres Mannes für eine Frau, die heute die Königin der Briten ist.

Ihr Verlust hinterließ Leere und nicht nur bei ihren beiden Söhnen Prinz William (41) und Prinz Harry (38) viele Fragezeichen. Knapp drei Jahrzehnte später gibt ihre eigene Stimme auf sechs Stunden Audio-Material Antworten.

König Charles „beschwerte“ sich an Harrys Taufe bei Dianas Mutter über die Geburt eines zweiten Jungen

In einem neuen Dokumentarfilm „Diana: The Rest of Her Story“ spricht Lady Di über alles, was sie vor und nach ihrer Scheidung von Charles III. betroffen hat: Es geht um ihre mentale Gesundheit, ihre Söhne, ihre Ehe und ihren Stress mit ihrer Stiefmutter, Raine Spencer (87, † 2016).

Als Zuhörer hofft man inständig, dass der Mann, dem Diana die Tonbänder anvertraut hat, Prinz William und Prinz Harry vor der Ausstrahlung damit vertraut gemacht hat. Das Zeitdokument soll zwar erst nächstes Jahr erscheinen, doch in Auszügen ging es bereits an die Öffentlichkeit.

Prinzessin Dianas Stimme auf dem Band klingt verletzt, als sie von den Umständen bei der Taufe Prinz Harrys berichtet: „Mein Ehemann [Charles] redete kaum mit Mummy [Diana bezieht sich mit Mummy auf ihre Mutter, Frances Shand Kydd, geb. Roche (68, † 2004)], doch an Harrys Taufe, ging Charles zu ihr und sagte: ‚Weißt du, wir sind so enttäuscht, wir dachten, es würde ein Mädchen werden‘“.

Diana erinnert sich weiter: „Und Mummy fuhr ihn an und sagte: ,Du solltest realisieren, wie glücklich du dich schätzen kannst, ein gesundes Kind zu haben‘“.

Prinzessin Diana spricht in den Aufnahmen über ihr Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Von 1967 bis 1992 war Dianas Vater John Spencer, 8th Earl Spencer (68, † 1992), mit Raine Spencer verheiratet. Das Verhältnis zwischen Diana und ihrer Stiefmutter war offenbar kein Gutes: „Du hast keine Ahnung, wie viel Schmerz deine Mutter deinem Vater zugefügt hat“ zitiert Diana Raine in den Aufzeichnungen. Sie hätte geantwortet: „Schmerz, Raine, das ist ein Wort, mit dem du gar nichts anfangen kannst. In meinem Job und in meiner Rolle sehe ich Menschen leiden, wie du es noch nie gesehen hast, und du nennst das Schmerz. Du musst noch eine Menge lernen.“

Prinzessin Diana verrät in den Aufzeichnungen, wie schnell Charles III. eingeschnappt war

In der Aufzeichnung, die etwa ein Jahr vor Dianas tragischem Unfalltod entstanden ist, geht der Dialog bei Harrys Taufe weiter: „Seit diesem Tag war es, als hätte sich ein Fenster geschlossen. So war es immer, wenn ihm [Charles] jemand sozusagen widersprach“. Die brisanten Audioaufnahmen von Diana entstammen Gesprächen der Prinzessin mit ihrem engen Freund James Colthurst (66), ihrem in Irland geborenem, britischen und aristokratischen Freund. Die geheimen Aufzeichnungen gingen später mit Dianas Erlaubnis an Andrew Morton (70), der sie für den Bestseller „Diana: Ihre wahre Geschichte“ verwendete.

Zur Taufe Prinz Harrys wirkt der heutige König Charles maximal distanziert. Prinzessin Diana spricht in Tonband-Aufzeichnungen, die jetzt veröffentlicht wurden, von dem Tag (Fotomontage). © ZUMA Wire/Imago & Dave Chancellor/Imago

Morton sagte im Interview gegenüber Good Morning Amercia, er glaube, dass die Menschen, die Dianas Stimme in den neu veröffentlichten Aufnahmen hören, ein tieferes Gefühl dafür bekommen würden, wer sie wirklich war. „Es ist eine Sache, etwas auf einer Seite zu lesen, aber es ist etwas ganz anderes, die Person darüber sprechen zu hören, und hier haben wir Diana, die über ihre Ambitionen für die Zukunft spricht“, sagte Morton.

„Einige Aspekte des Bandes sind wirklich ergreifend, und ich glaube, dass die Leute einen sehr lebendigen Eindruck von ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter bekommen werden“, fährt er fort.

Auf den Bändern, die ABC News vorliegen, spricht Diana auch über ihren eigenen Hochzeitstag. Sie sagte: „Es war sehr erwachsen. Hier ist Diana, eine Kindergärtnerin. Ich meine, die ganze Sache war lächerlich.“ Was Morton mit dem Material von sechs Stunden auf Tonband vorhat, fragt die Interviewerin den Autor. Doch darauf gibt Morton nur ausweichend Antwort. „Es wird sich zeigen“, sagt er sinngemäß, man werde sehen, was passiert. Der britische Königspalast kann sich schon warm anziehen, wenn bald weitere Veröffentlichen folgen sollten.

Verwendete Quellen: mirror.co.uk, goodmorningamerica.com, YouTube