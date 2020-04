Schlager-Sängerin Maite Kelly ganz offen über Dates: Ist der Kelly-Family-Spross wieder glücklich verliebt? 

Schon lange wünschen sich ihre Fans eine neue Liebe für sie. Aber hat Maite Kelly bereits jemanden im Visier und hat es nur noch nicht verraten?

2018 haben sich Maite Kelly und ihr Exmann Florent Raimond scheiden lassen

und ihr Exmann scheiden lassen Seitdem ist die Schlagersängerin Single

Nun plaudert das Küken der Kelly-Family aus dem Nähkästchen über ihre Dates in der letzten Zeit

Ende 2017 gaben Maite Kelly und ihr Exmann Florent Raimond ihre Trennung bekannt, wenige Monate später wurde die Ehe annulliert. Während Florent bereits seit längerem neu verliebt ist, blieb bei der Schlagersängerin das Liebesglück leider aus. Zwar betonte sie immer wieder, dass sie auch alleine glücklich sei, trotzdem wünschten sich ihre Fans für sie einen neuen Mann an ihrer Seite. Geht der Wunsch nun in Erfüllung?

Maite Kelly spricht privat über ihre Dates in den letzten Monaten

Bereits wenige Monate nach der Trennung hatte Florent eine neue Beziehung, diese hielt nicht lange. Jetzt scheint es ihm jedoch ernst zu sein und er machte seiner neuen Partnerin eine öffentliche Liebesbekundung. Seine Exfrau Maite lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen, denn die Powerfrau kann sich selbst vor Angeboten anscheinend nicht retten. Wie sie in der Talkshow „Riverboat“ verriet hat sie in letzter Zeit nicht nur einen Mann getroffen, sondern gleich mehrere. „Ich date schon, na klar“ sagt die Schlagersängerin und lässt durchblitzen, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießt. Aber vielleicht hat der Dating-Spaß trotzdem bald ein Ende. Maite Kelly macht nämlich Andeutungen, dass ihr Single-Leben bald vorbei ist.

Hat Maite Kelly bald einen neuen Partner an ihrer Seite?

Die Schlagersängerin sprach in der Talkshow nicht nur über ihre vergangenen Dates, sondern sie sagte auch: „Mich gibt’s nicht lange auf den Markt“. Hat sie etwa ihren Traummann schon gefunden? Doch bevor sich ihr Auserwählter freuen kann, muss er erst noch einen Test bestehen. Maite enthüllte vor nicht all zu langer Zeit, dass sie nur unter einer Bedingung mit jemanden eine Beziehung eingeht. Ist der unbekannte Mann dafür schon bereit?

Trotz Herzschmerz der vergangenen Jahren ist sie bereit für eine neue Beziehung. Wie Maite Kelly ihren Fans auch in ihrer neuen Single „Liebe lohnt sich“ mitteilen möchte. Außerdem möchte die Sängerin den Menschen in Zeiten der Corona-Krise* Mut machen und spricht über Instagram* zu ihren Fans. Eine Nutzerin antwortet darauf mit den Worten: „Der Song passt super in diese schwere Zeit, die wir gerade durchmachen.“ Eine andere schreibt „Fühl dich gedrückt. Alles liebe, denn sie lohnt sich.“

