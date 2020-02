Schock für Maite Kelly: Ex-Mann Florent Raimond hat neue Liebe - und äußert sich nun öffentlich 

Maite Kelly und Florent Raimond waren über 15 Jahre zusammen. Das Paar hat drei Töchter. Nun hat das französische Model eine neue Liebe - und zeigt das öffentlich.

Maite Kelly (39) und Florent Raimond (42) führten viele Jahre eine Beziehung.

(39) und (42) führten viele Jahre eine Beziehung. Im Oktober 2017 folgte schließlich die Trennung des Paares.

Model Florent Raimond ist wieder in festen Händen - und zeigt das öffentlich.

Update vom 13. Februar 2020: Model Florent Raimond und seine neue Partnerin, die Modedesignerin Kaone Mabina, bekunden ihre Liebe öffentlich. Nach einer Liebeserklärung von Kaone Mabina auf ihrem Instagram-Kanal zog der Ex von Schlager-Star Maite Kelly nach - und schrieb ebenfalls auf seinem Account über seine neue Liebe.

„Das Leben an deiner Seite ist ein Segen“, schreibt Florent Raimond unter anderem unter das Foto, das die neue Frau in seinem Leben lächelnd in einem roten Spitzenkleid zeigt. Das Model spricht außerdem von „neu entdecktem Potenzial“, das seine Partnerin in ihm weckt. „Jeden Tag neue Lektionen in Sachen Lache“, heißt es in dem Posting weiter.

Maite Kellys Ex-Mann über seine neue Liebe - Diese Worte wird die Sängerin wohl nicht gerne lesen

Für Florent Raimonds Ex Maite Kelly dürfte diese öffentliche Liebesbekundung vermutlich schwer zu verdauen sein. Zwölf Jahre war sie mit dem Model verheiratet. Zusammen haben sie drei Kinder. Dass ihrem Ex nun eine neue Partnerin „Lektionen in Sachen Liebe“ beibringt, wird die Schlagersängerin, die Single ist, wohl nicht gerne lesen.

Die Fans des 42-Jährigen reagierten dagegen gerührt auf die berührenden Worte von Florent Raimond. „Eine Hommage an die Frau an deiner Seite, vive l’amour“, schreibt eine Userin. „Ich mag den Respekt, den ihr füreinander aufbringt. Ich wünsche euch alles Gute“, lautet ein anderer Kommentar.

Maite Kelly: Ex-Mann Florent Raimond hat neue Freundin - Fotos aufgetaucht

Erstmeldung vom 7. Januar 2020:

München - Sie galten als Traumpaar: Schlager-Ikone Maite Kelly und Model Florent Raimond. Die beiden lernten sich 2002 bei einem Konzert kennen. 2005 folgte die Hochzeit. Mit dem Franzosen hat Maite Kelly drei Kinder, die jüngste Tochter ist fünf Jahre alt. Seit Ende 2017 geht das Ehepaar getrennte Wege. Während die Sängerin wohl noch nicht bereit für eine neue Beziehung ist, ist das bei ihrem Ex-Mann offenbar anders. Seine derzeitige Freundin postete ein öffentliches Liebesgeständnis auf ihrem Instagram-Account.

Maite Kellys Ex-Mann wieder auf Wolke sieben - Seine Freundin ist Modedesignerin

Die neue Freundin von Florent Raimond ist Modedesignerin.Kaone Mabina postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild des Franzosen. Mit Strohhut und Sonnenbrille lächelt Florent Raimond in die Kamera. Darunter schrieb seine neue Liebe ein Zitat aus dem Kinderbuch „The Velveteen Rabbit“ von Margery Williams Bianco. „Ihm war es egal, wie er für andere Menschen aussah, weil die Kinderzauber ihn real gemacht hatten.“ Die Modedesignerin ergänzte: „Wenn Freundlichkeit eine Person wäre, wärst es du. Sei weiterhin das Licht im Dunkeln, mein Flo.“ Das französische Model schien sich über den emotionalen Post zu freuen. „Danke Baby. Ich bin sehr berührt“, kommentierte er das Bild und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Auch Florent Raimonds Fans waren begeistert von seiner neuen Partnerin: „Ihr seid ein schönes Paar. Das sieht man an eurer Entspanntheit. Die minimalistische Mode ist der Hammer“, schrieb ein Follower unter die Liebeserklärung. Der Franzose geht sogar noch einen Schritt weiter: Er hat seine Liebste in seiner Instagram-Bio verlinkt.

+ Florent Raimond schwebt auf Wolke sieben mit Kaone Mabina. © Sreenshot Instagram Florent Raimond

Nicht die erste Freundin nach der Trennung von Schlager-Star Maite Kelly

Schon ein halbes Jahr nach dem Beziehungs-Aus mit Maite Kelly hatte Florent Raimond wieder eine neue Freundin, berichtet gala.de. Graciela Soares und der 42-Jährige posteten auf Social Media ein Foto, auf dem sie gemeinsam Wein trinken. Das Foto hat der Franzose mittlerweile gelöscht. Doch seine damalige Herzensdame beglückte ihre Follower mit regelmäßigen Bildern des Paares. Die Liebe hielt trotzdem nicht sehr lange.