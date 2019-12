Nach dem Tod von Mallorca-Auswanderer Jens Büchner scheint seine Witwe finanziell zu kämpfen zu haben. Sie macht ein emotionales Geständnis.

Mallorca-Auswanderer Jens Büchner ist seit genau einem Jahr tot.

Seine Witwe Daniela Büchner kämpft seitdem um ihre Familie.

Nun gesteht die 41-Jährige, dass das Ersparte aufgebraucht ist.

Mallorca - Man mag es sich kaum vorstellen, was Familie Büchner im letzten Jahr durchstehen musste. Der Tod von Mallorca-Auswanderer Jens Büchner hinterließ nicht nur in der Familie eine große Lücke. Die TV-Landschaft erinnert sich auch ein Jahr nach dem Tod des „Goodbye Deutschland“-Stars zurück. Für seine Witwe Daniela scheint die schlimme Zeit jedoch noch immer nicht vorbei zu sein. Die 41-Jährige gibt zu, finanziell zu kämpfen zu haben.

Nach Tod von Malle-Jens: Witwe Daniela Büchner kämpft sich zurück ins Leben

Jahrelang präsentierte sich Jens Bücher im deutschen TV. Gemeinsam mit der TV-Show „Goodbye Deutschland“ wanderte der Deutsche nach Mallorca aus. Von Kameras begleitet, durchlebte Jens dann Höhen und Tiefen. Auch die Hochzeit mit seiner großen Liebe Daniela Büchner wurde vom TV begleitet. Für viele Fans der Show dann völlig überraschend, stirbt Jens Büchner im November 2018. Seine Witwe Daniela lässt sich auch seit dem Tod ihres Mannes weiterhin von der TV-Show begleiten.

Um sich und ihre fünf Kinder über Wasser halten zu können, führt Daniela Büchner das Restaurant der Familie alleine weiter. Die „Faneteria“ gilt unter TV-Fans mittlerweile als Kult-Lokal. Doch obwohl bereits seit Wochen über eine Teilnahme von Danni Büchner am aktuellen RTL-“Dschungelcamp“ spekuliert wird, scheint die Familie finanziell nicht abgesichert zu sein.

Video: Ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes startet Daniela Büchner neu durch

Daniela Büchner ganz offen im Interview - Finanzielle Sorgen?

Im Gespräch mit Bunte bestätigt Daniela Büchner nun: „Das Ersparte ist längst weg“. Wie die 41-Jährige in dem Interview jedoch weiter erklärt, sei sie stolz, ihren Liebsten trotzdem alles ermöglichen zu können. "Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich es schaffe, meine Kinder aus eigener Leistung heraus zu ernähren“, erklärt Daniela Büchner. In Zukunft wolle sich Danni Büchner deshalb auf ihr Café, die Vox-Sendung und Instagram konzentrieren.

In dem Interview erklärt Daniela Büchner außerdem, nie wieder heiraten zu wollen. „Jens fehlt mir von morgens bis abends. So eine Liebe werde ich nie wieder finden. Selbst wenn noch mal ein Mann in mein Leben tritt - ich werde sicherlich nie wieder heiraten“, ist sich die 41-Jährige sicher.

Direkt nach dem Tod ihres Mannes zeigte sich Daniela Büchner mit einer komplett neuen Optik. Doch ein kurz darauf veröffentlichtes Akt-Foto spaltete die Gemüter ihrer Fans. Viele von ihnen kritisieren den Schnappschuss.

Bastian Yotta ist offenbar von der Bildfläche verschwunden. Der Selfmade-Millionär hält seine Fans via Social Media auf dem Laufenden. Aktuell herrscht Funkstille.