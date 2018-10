Jürgen Milski erlebt nach Ballermann-Konzert unfassbare Beleidigung - und postet ein Foto davon

Eine wahrlich außergewöhnliche Aktion lieferten zwei junge Männer nun am Ballermann. Anstatt mit anderen auf der Party-Meile zu feiern, schockierten sie Sänger Jürgen Milski mit ihrem außergewöhnlichen Verhalten.

Palma de Mallorca - Für gewöhnlich ist der Ballermann für seine Partys und seine gute Stimmung bekannt. Tausende Deutsche reisen jährlich nach Mallorca, um gemeinsam mit Sängern wie Mickie Krause, Jürgen Drews oder auch Jürgen Milski zu feiern.

Bei einem Auftritt von Jürgen Milski kam es nun jedoch offenbar zu einem kuriosen Vorfall. Während der 54-Jährige seinem Publikum ordentlich einheizte, ließen sich zwei Besucher nicht so ganz von dem Auftritt mitreißen. Ein Bild des ehemaligen Big-Brother-Stars zeigt, dass der Auftritt die beiden jungen Männer viel eher zum Einschlafen gebracht hat.

Während im Hintergrund andere Fans beim Feiern zu sehen sind, stützen sich die beiden Männer auf einem Tisch ab. Beide scheinen dabei tief zu schlafen. Daneben zeigt sich Jürgen Milski mit nachdenklichem Gesicht. So ganz scheint der Schlagersänger nicht zu verstehen, wieso seine Fans bei seinem Auftritt so drastisch abschweifen konnten. Und auch Fans können in Kommentaren unter dem geteilten Bild über die Ursache nur spekulieren. Während Ballermann Kollege Ramon Ademes im Spaß klarstellt: „Tja bei deiner Musik normal, nee?“, witzelt ein anderer User: „Sieht aus, als hätten die deine Musik nicht verkraftet“.

Jürgen Milski selbst erklärt auf Anfrage unserer Onlineredaktion: „Die beiden haben sich tatsächlich bei meinem Auftritt so dermaßen verausgabt, dass sie danach richtig tief und fest eingeschlafen sind. Eigentlich wollten sie mit mir nach meiner Autogrammstunde, die nach meinem Auftritt immer stattfindet, noch ein Foto machen ... das habe ich dann auch gemacht ... allerdings für mich ... und nicht für sie!“.

Der Schlagersänger nimmt die Sache zwar mit Humor, aber konnte seinen Augen tatsächlich nicht trauen: „Für mich ein absolutes Wunder, wie man bei dieser Lautstärke einschlafen konnte!“

Es ist wohl die schlimmste Beleidigung, die man sich als Musiker vorstellen kann: Fans bitten um ein gemeinsames Foto nach dem Konzert - und schlafen während des Auftritts ein, bevor es so weit kommen kann.

