Ann-Kathrin Götze zeigt im Bikini viel Haut - nur ein Fuß verdeckt das Nötigste

Ann-Kathrin Götze und Ehemann Mario verbringen den Weihnachtsurlaub in Dubai. Die Spielerfrau gibt dabei tiefe Einblicke im Bikini.

Update vom 30. Dezember 2018: Fans von Spielerfrau Ann-Kathrin Götze sind schöne Fotos von der hübschen Blondine gewöhnt. Ob beim Einkaufen, im Nachtleben oder zusammen mit Freunden: die 29-Jährige versorgt ihre Fans täglich mit Schnappschüssen. Seit Weihnachten urlaubt Götze nun mit Ehemann Mario im sonnigen Dubai, der Grund für durchaus freizügige Aufnahmen auf ihrem Social-Media-Account.

Ein Bild sticht aus den hübschen Fotos jedoch heraus. Zu sehen ist Ann-Kathrin Götze sitzend auf einer Liege, das Gesicht in die Sonne gereckt. Von dem weißen Bikini ist dabei dank einem angewinkeltem Bein und verschränkter Arme nicht viel zu sehen. Auf den zweiten Blick sieht das jedoch ganz anders aus. Aufmerksame Fans richten ihren Blick auf die Bikini-Zone der hübschen Blondine. Fast wäre hier unfreiwillig zu viel gezeigt worden, lediglich der Fuß verdeckt das Nötigste. Ihren Fans scheint der Schnappschuss natürlich zu gefallen: „Wow, du siehst so toll aus!“, merken einige User an.

Frau von Mario Götze zeigt viel Haut - womit ein Fan jetzt ein Problem hat

Update vom 11. Oktober 2018: „Siesta“ schreibt Ann-Kathrin Götze nur - sie macht Pause. Oder Urlaub? So genau lässt sie es ihre Follower nicht wissen. Klar ist nur, dass sich die Angetraute von Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Mario Götze entspannt. Dabei geizt sie wie so oft nicht mit ihren Reizen: Sie zeigt viel Bein, streckt sie auf ihrem Balkontisch aus. Es sieht so aus, als mache ihr die Sonne zu schaffen, und nur auf dem Balkon ihres Hotelzimmers hält sie es aus.

Ann-Kathin Götze: Follower hin und weg von ihrem Kleid

Die meisten ihrer Follower sind hin und weg von dem Anblick, den Ann-Kathrin Götze (ehemals Brömmel) bietet, und würden sich am liebsten mit ihr auf den Balkon setzen.

„Wunderschön“, schreibt ein Nutzer.

„Wow, super schönes Kleid - du bist immer sehr natürlich, finde ich wirklich toll“, schreibt eine Instagram-Userin.

Lesen Sie auch: „Sorry“: Lena entschuldigt sich für eigenes Video - und macht eine wichtige Ankündigung

„Woher ist dein Outfit“, fragt sich eine andere. „Dein Kleid ist so schön“, kommentiert eine weitere Nutzerin.

Auch der Ort der Siesta ist bei ihren Followern ein Thema. „Bist du in Mexiko?“, vermutet ein User. „Warst du schon mal in Mexiko?“, fragt ein User die Schönheit direkt.

User stört sich an Götzes Körperhaltung

Ein User aber stört sich an Götzes Körperhaltung: „Kind, Füsse vom Tisch, setz dich gerade hin und zieh dir mal was Vernünftiges an!“, schreibt er.

Doch sofort rudert er zurück, so richtig tadeln möchte er Götze offenbar doch nicht: „So, Spaß bei Seite, jetzt kommt Ernst! Du passt genau in die Welt!“ Also alles halb so wild.

Nur Tage vorher postete die Beauty-Queen Fotos aus Paris. Ob sie nun wirklich schon in Mexiko weilt? Dieses war Götzes letztes Foto in Paris: „Bye Paris“, schrieb Götze dazu.

Video: Hier machen Mario Götze und Co. Urlaub

Ann-Kathrin knutscht ihren Mario: Es entstehen zwei verschiedene Fotos

Zwischendurch hatte sie auch noch ein Foto mit ihrem Liebsten für ihre User:

„My happy place“, kommentiert sie dazu - offenbar hatte sie zwischen Paris und Mexiko (?) doch noch kurz Zeit, in Dortmund bei Mario vorbeizuschauen. Interessant: Auch Mario postete ein Foto von dem Moment, doch Ann-Kathrin hat in seinem Foto die Augen offen.