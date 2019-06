Mario Götze postet erstes Hochzeitsbild mit Model Ann-Kathrin - ohne Worte 

Nach der standesamtlichen Hochzeit gaben sich der BVB-Kicker und seine Auserwählte nun auf Mallorca das Ja-Wort.

Mallorca - Endlich ist ihr großer Tag gekommen. Nachdem Mario und Ann-Kathrin Götze die große Feier nach der standesamtlichen Trauung im letzten Jahr unter anderem wegen des BVB-Trainingslagers verschieben mussten, haben sie die geplante Märchenhochzeit nun nachgeholt. Und das lange Warten scheint sich gelohnt zu haben, denn ihre Heiratsfeier auf Mallorca hätte wohl nicht schöner oder romantischer sein können.

Mario und Ann-Kathrin Götze: Traumhochzeit vor Traumkulisse

Er im eleganten schwarzen Anzug, sie im glamourösen weißen Kleid mit endloser Schleppe, hinter ihnen strahlend blauer Himmel und unzählige weiße Rosen - vor traumhafter Kulisse küssen sich der Fußballer und das Model. Es ist das erste Foto, das der Kicker nun auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Das Bild kommentierte er ganz ohne Worte, sondern lediglich mit „19.6.19“, dem Hochzeitsdatum. Mario schwebt offenbar noch ganz im siebten Himmel - beim Anblick seines Fotos ist das allerdings nicht allzu schwer nachzuvollziehen.

Fans gratulieren

Und auch die Fans wirken ganz verliebt in das frisch-vermählte Ehepaar, senden ihre Glückwünsche und zahlreiche Herz-Emojis. „Ihr seid das süßeste Paar“, finden die User. Eine Meinung, mit der sie sicher nicht alleine sind.

Doch nicht nur Mario und Ann-Kathrin sind in den Hafen der Ehe eingelaufen, denn die beiden sind in guter Fußballer-Gesellschaft. So gab eine knappe Woche zuvor der spanische Spieler Sergio Ramos seiner Verlobten Pilar das Ja-Wort und sorgte damit für eine ähnliche Begeisterungsflut.