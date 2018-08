„Matrix“-Star Keanu Reeves schockt Moderator in Talk-Show 

Keanu Reeves (53; „John Wick“, „Matrix“) hat für eine Rolle anscheinend schon immer alles gegeben. Mit einem Geständnis überrascht der Schauspieler in einer Talk-Show.

Los Angeles - In der „Late Late Show“ von Moderator James Corden verriet er am Montagabend (Ortszeit), was er für den Dreh eines Limo-Werbespots 1983 auf sich nahm: „Ich habe mir die Beine rasiert.“ Er habe einen jungen Radrennfahrer gespielt, daher habe er das gemacht. Eine Nahaufnahme seiner Beine ist in dem 30-Sekunden-Spot allerdings nicht zu sehen.

„Wir haben nur drei Tage gedreht“, so Reeves. „Aber für mich war es eine großartige Erfahrung, weil man nach der Schule endlich in der richtigen Welt war und etwas tatsächlich machen konnte.“ Der kanadische Schauspieler ist bekannt dafür, sich akribisch auf Drehs vorzubereiten.

