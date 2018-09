FCB-Star Mats Hummels postet höchst seltenes Foto von sich

Mats Hummels hat ein seltenes Foto von sich gepostet - und sich dabei ganz genau an Cathys Auflagen gehalten.

München - Vaterfreuden sind angeblich die schönsten Freuden. Das kann Mats Hummels seit einiger Zeit wohl bestätigen, denn Söhnchen Ludwig erblickte am 11. Januar 2018 das Licht der Welt.

Seitdem ist der kleinste Hummels meist mit seiner Mutter zu sehen, die immer wieder süße und niedliche Bilder mit ihm postet. Dabei verdeckt Cathy aber stets Ludwigs Gesicht. Entweder mit einem Smiley oder es wird gepixelt. So wollen sie Ludwigs Privatsphäre wahren.

Lesen Sie passen dazu: Cathy Hummels zeigt sich im Dirndl! Ein Detail spaltet ihre Fans - es ist nicht das Haarband

Bilder von Mats und Ludwig hingegen sah man bislang eher selten. Was wohl auch daran liegt, dass er mit dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft viel unterwegs ist und in seiner Freizeit daher nicht auch noch im (sozial-)medialen Fokus der Öffentlichkeit stehen will.

Mats Hummels vom FC Bayern postet Bild mit Sohn Ludwig

Am Dienstag aber postete der Abwehr-Star des FC Bayern ein Bild in seiner Story, das ihn und seinen Sprössling beim Flanieren durch München zeigt.

+ Dieses Foto von sich und Ludwig postete Mats Hummels. © Instagram Mats Hummels

Dazu versah er den Post mit einem witzigen „They see us rollin ...“. Das ist eine Anspielung auf den Song „Ridin‘“ von Chamillionaire (Achtung, Ohrwurm-Gefahr!).

Bei dem Post befolgte Mats aber die eiserne Regel von Cathy, dass Ludwigs Gesicht nicht zu sehen ist. Lediglich seine Beine sind im Kinderwagen zu sehen.

Vor kurzem hatte Frau Hummels mit einem emotionalen Post über Mutterinstinke für Aufsehen gesorgt. Dabei hatte sie einen Mann mit seinem Baby beim Spazierengehen darauf aufmerksam gemacht, dass das Kind falsch im Kinderwagen liege.

Ein Glück ist Mats so ein guter Papa und weiß, dass sein Ludwig gerne auf dem Rücken im Wägelchen liegt.

fs