Matze Knop: Kommt Supa Richie wieder zurück?

Vor 20 Jahren war Supa Richie Kult. Kommt es jetzt zum Comeback?

Heilbronn - Sonnenbrille, schräg sitzendes Cap, Superhelden-Umhang - und fehlerhaftes Deutsch. Mit Hits wie "Supa Richie", "Lach isch, oda was?" und "A.L.D.I." erreichte Comedian Matze Knop als Supa Richie vor 20 Jahren Kult-Status.

Supa Richie: Trash, Kult, 90er Jahre pur

Supa Richie war einfach 90er Jahre pur. Auf Kirmes-Techno rappt Richie auf Pseudo-Türkendeutsch Sätze wie "Wenn du fast am Heulen bist und es nach Ärger riecht, Supa, Supa Richie kommt zu disch gefliescht." Witzig, trashig - und bis heute unvergesslich. Mehr als 15 Jahre ist die letzte Veröffentlichung von Supa Richie schon her. Vergessen ist er aber noch lange nicht, auch wenn Matze Knop mittlerweile vor allem mit seinen gelungenen Parodien von Jürgen Klopp, Dieter Bohlen und Franz Beckenbauer von sich reden macht.

90er-Partys sind derzeit megabeliebt. Ist es da nicht an der Zeit für ein Comeback von Supa Richie? "Richie ist auf der aktuellen Tour 'Willkommen in Matzeknopien' mit dabei", sagt Knop im Gespräch mit echo24.de*.

Supa Richie: Neuaufnahmen und brandneue Songs

Doch damit nicht genug. Denn Supa Richie kommt 2019 so richtig zurück. Knop: "Die alten Songs nehme ich gerade neu auf. Richie ist als Typ nicht gealtert. Ich wohne gegenüber einer Schule. Die Checker von heute sehen noch genau so aus wie die vor 20 Jahren. Aber es wird auch neue Richie-Nummern geben." Für so manchen war Supa Richie einfach Teil seiner Jugend. Knop: "Viele Leute erinnern sich noch gerne an Supa Richie. Für sie verkörpert Richie die 'gute, alte Zeit'."

