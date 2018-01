Wenig Stoff, viel Haut! Sonja Zietlow hat sich für Männermagazin ausgezogen

RTL-Moderatorin Sonja Zietlow (49) ist gerade täglich auf RTL zu sehen. Was viele TV-Zuschauer nicht wussten: Die Dschungel-Camp-Moderatorin hat sich vor Jahren für ein Männermagazin ausgezogen.

RTL-Moderatorin Sonja Zietlow (49) ist gerade täglich auf RTL zu sehen. Was viele TV-Zuschauer nicht wussten: Die Dschungelcamp-Moderatorin hat sich vor Jahren für ein Männermagazin ausgezogen.

Jeder kennt sie vom RTL-Erfolgsformat „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“: Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow. Die 49-Jährige sorgt gemeinsam mit Moderatoren-Kollege Daniel Hartwich für bissige Kommentare bei RTL. Während des Dschungelcamps machen sich Zietlow und Hartwich gerne über die Promis lustig und bilden zudem das i-Tüpfelchen der erfolgreichen TV-Show auf RTL. Erst kürzlich geriet die gebürtige Bonnerin in die Schlagzeilen, als ihre Gage bei RTL an die Öffentlichkeit kam.

Sonja Zietlow hat es geschafft: Sie gehört damit zu den erfolgreichsten Moderatorinnen in Deutschland. Doch was viele Fans nicht über die Quasselstrippe wussten: Zietlow hat für das Männermagazin „Maxim“ 2005 beinahe alle Hüllen fallen lassen.

Ein Beitrag geteilt von Sonja Zietlow (@zietlow_zietlow) am Jan 12, 2014 um 11:23 PST

Sonja Zietlow: Fotos im Männer-Magazin „Maxim“

In der Juli-Ausgabe posierte Sonja Zietlow auf der Titelseite im weißen Bikini. Mit einem lasziven Blick zeigte sich die RTL-Moderatorin ungewohnt sexy auf dem Cover. Im Netz ist diese Ausgabe nur noch auf den Tauschbörsen zu bekommen. Bei Amazon.de kostet das Exemplar 15 Euro. In der Ausgabe präsentiert sich die heute 49-Jährige auf mehren Seiten im Liegen, stehend im Bikini auf einer Treppe oder sogar posierend auf einem großen Teppich mit Kuh-Muster. Wer bei Google nach den Fotos sucht, bekommt weitere Ansichten.

Sie zeigte sich in der damaligen Ausgabe des Erotik-Magazins äußerst freizügig. Ganz nackt würde sich Sonja Zietlow aber niemals ablichten lassen, hieß es. Das sei ihrer Meinung nach ein Indiz dafür, dass die Karriere vorbei sei.

Dschungelcamp-Quoten sinken 2018 in Keller

Gerade befindet sich dir RTL-Dschungelcamp-Moderatorin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere - Nacktbilder dürften also in weite Ferne rücken. Dieser Anblick bleibt seit 2002 ohnehin Ehemann Jens Oliver Haas vorenthalten, den sie bei Dreharbeiten kennenlernte. Trotzdem dürften einige Fans sich die freizügigen Fotos der Moderatorin gerne ansehen. Vor der RTL-Kamera haben wir Sonja Zietlow so zumindest noch nie gesehen.

Vielleicht müssen die Fans bald ganz auf den Anblick der 49-Jährigen im australischen Dschungel verzichten: Zumindest die Quoten 2018 sollten den Machern der Sendung zu denken geben. Am Dienstagabend sanken die Einschaltquoten bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ erstmals unter fünf Millionen Zuschauer. Seit 2009 haben nicht mehr so wenige Zuschauer das RTL-Dschungelcamp eingeschaltet.

Übrigens: Wir haben alle Kandidaten des RTL-Dschungelcamps 2018 in einem Text zusammengefasst. Dort sehen Sie auch mehr Fotos.

Matthias Kernstock