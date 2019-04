Mega-Body: Blümchen präsentiert sich mit 38 Jahren heiß wie nie

Blümchen-Comeback: Jasmin Wagner präsentiert sich nach dem Auftritt im Lackbody jetzt in heißem Bikini.

Sie ist ein Star der 1990er Jahre. Jetzt war es knapp 20 Jahre musikalisch ruhig um Blümchen, die mit bürgerlichem Namen Jasmin Wagner heißt. Die 38-Jährige hatte ihr musikalisches Comeback bei „90er live“ Samstag in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen - und erinnert nicht nur mit ihrer Musik an die heutige Retro-Zeit. Auch in ihrem Outfit bleibt Blümchen den 90er Jahren treu und erinnert in rotem Lackbody an die modische Stringtanga-Revolution jener Tage.

So heiß ist ihr Outfit, dass es eine Welle der Begeisterung über Wagners sexy Körper ausgelöst hat. „Blümchen: Heißes Popo-Comeback“, schreibt etwa die Bild-Zeitung. Aktuell zeigt sich Wagner aber nicht nur als „Blümchen“ auf der Bühne besonders sexy, sondern auch auf ihrem Instagram Profil. So etwa auch auf Gran Canaria, wo sie vor allem mit den Dreharbeiten für den „ZDF-Fernsehgarten“ beschäftigt ist. Zeit für einen Strandausflug und ein sexy Insta-Bild im knappen Bikini hat Wagner dann aber doch noch.

Blümchen: Die Fans danken Jasmin Wagner ihren neuen Sex-Appeal

Wagners Fans danken ihr den neuen Sex-Appeal mit Komplimenten: „Du bist total sexy. Du musst, glaube ich, eine Herzmassage machen“, schreibt ein Fan.

„Die schönste Frau Deutschlands! Also von den Promidamen in Deutschland kann sich keine mit dir messen. Wüsste jetzt absolut nicht wer. Ich meine, dass keine genauso klasse aussieht! Nicht nur deinen sexy Body (haben viele, ok) sondern auch dein Gesicht“, schreibt ein anderer.

+ Blümchen: Sexy Comeback in Lackbody. © dpa / Friso Gentsch

Blümchen singt „Boomerang“: In Inlineskates und mit Knieschonern

Blümchen prägte die Popkultur der 90er-Jahre entscheidend mit. Auch heute verknüpfen Jasmin Wagner noch viele mit ihrem Hit „Boomerang“ - und dem Video zum Song, in dem die damals jugendliche Wagner mit Inlineskates, in Knie- und Ellenbogenschonern und mit einer Frisur aus mehreren Zöpfchen an einer Standpromenade entlang rast. Und das, obwohl Blümchen ihre Musikkarriere im Jahr 2000 niederlegte und sich der Schauspielerei widmete. Bei ihrem Comeback am Samstag präsentierte sie aber auch ihren neuen Song „Computerliebe“.