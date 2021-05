Tribut an Royal Family: Haben Meghan & Harry einen Babynamen gefunden?

Die Wetten laufen

Im Sommer soll die Tochter von Meghan und Harry auf die Welt kommen, der genaue Geburtstermin ist nicht bekannt.

Nicht nur die Briten spekulieren über den Namen von Meghans und Harrys Tochter. Der neue Favorit zollt einem Mitglied der britischen Königsfamilie Tribut.

Montecito – Im Februar haben Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwarten und damit ein großes Rätselraten ausgelöst. Wann kommt das Baby auf die Welt? Wie wird ihre Tochter heißen? Bekommt sie einen Titel? All diese Fragen schwirren in den Köpfen der Royal-Fans umher, die Suche nach Antworten dauert an.

Das Herzogspaar Sussex hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gibt keine Details über seine ungeborene Tochter preis. Der Gerüchteküche tut das allerdings keinen Abbruch. Aktuell wird nicht nur darüber spekuliert, ob das Baby von Meghan und Harry schon auf der Welt ist, auch der Name des royalen Nachwuchs sorgt für Diskussionen. Wie „People“ berichtet, hat sich in den letzten Wochen ein Vorname in den Wettbüros an die Spitze gekämpft. Welcher das ist, verriet eine Mitarbeiterin des britischen Wettanbieters „Ladbrokes“ dem Magazin: „Die Unterstützung für Baby Philippa lässt nicht nach“.

„Philippa“ ist ein bedeutungsvoller Name für die britische Königsfamilie, mit diesem Vornamen könnten Meghan und Harry den verstorbenen Prinz Philip (99, † 2021) ehren*. Auch Prinzessin Eugenie (31) und Zara Tindall (39) haben sich für diese Geste entschieden und ihren Söhnen, die vor einigen Wochen zur Welt gekommen sind, den Zweitnamen „Philip“ gegeben. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.