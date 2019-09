Royals-Experte behauptet: Herzogin Meghan hatte Affäre mit US-Marine

Dass Prinz Harry früher kein Kind von Traurigkeit war, ist allgemein bekannt. Und auch seine Meghan hatte bekanntlich ein (Liebes-)Leben vor ihrer Zeit als Herzogin. Nun sorgt aber eine bislang unbekannte Affäre mit einem US-Marine für Gesprächsstoff.

London - Mit Prinz Harry hat Meghan Markle scheinbar inzwischen die Liebe ihres Lebens gefunden. Nach der Hochzeit im Mai 2018 wurde das gemeinsame Glück der beiden mit der Geburt von Baby Archie rund ein Jahr später perfekt. Doch bevor sie ihren Traumprinzen kennenlernte, gab es so manche Romanze im Leben der ehemaligen Schauspielerin (“Suits“). Neben mehreren Beziehungen in der High School hat die 38-Jährige auch eine gescheiterte Ehe mit dem Regisseur und Produzenten Trevor Engelson hinter sich.

Herzogin Meghan soll Affäre mit US-Marine gehabt haben

Was allerdings bisher die wenigsten wussten: Meghan soll sich auch auf eine heiße Affäre mit einem US-Marine eingelassen haben. Das berichtet der britische Express und bezieht sich auf das Buch "Meghan: A Hollywood Princess" des royalen Biograf Andrew Morton (2018).

Meghan Markle: Techtelmechtel während Praktikums in Buenos Aires?

Kennengelernt haben soll die heutige Herzogin von Sussex den Soldaten während eines sechswöchigen Praktikums in der amerikanischen Botschaft in Buenos Aires (Argentinien). Im Rahmen ihres Studiums „Theaterwissenschaften und Internationale Beziehungen“ hätte die damals 20-Jährige in der Presseabteilung der Botschaft gearbeitet, so Morton. Im Gespräch mit einem von Meghans damaligem Vorgesetzten, soll sich dieser an eine Allianz mit einem US-Marine erinnert haben, der damals das Botschaftsgelände bewachen sollte. Die Erinnerungen seien aber verschwommen, fügt Morton in seinem Buch hinzu. Sicherer seien Meghans Vorliebe für spanisches Essen und das pulsierende Nachtleben gewesen, heißt es weiter.

Prinz Harrys Liebesleben vor Meghan

Prinz Harry dürften derartige Gerüchte mehr oder weniger kalt lassen. Zum einen liegt das angebliche Techtelmechtel fast zwei Jahrzehnte zurück. Zum anderen hat der Bruder von Prinz Williams selbst nichts anbrennen lassen. Vor Meghan hatte Prinz Harry etwa Beziehungen mit Langzeitfreundin Chelsy David, TV-Moderatorin Caroline Flack, Model Florence Brudenell-Bruce , Sängerin Mollie King oder Millionärstochter Cressida Bonas. Eine kurze Liason als 20-Jährige ist im Vergleich dazu wohl mehr als harmlos.

Der Queen dagegen dürften solche Schlagzeilen - egal wie alt sie sein mögen - nicht gefallen. Bei ihr hat sich Herzogin Meghan schon so manches Fettnäpfchen erlaubt. Die Königin sah sich schon zu einem Machtwort gezwungen.

va