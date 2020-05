Meghan und Harry: Sie schenkt ihm zum Hochzeitstag fast nichts - steckt ein emotionaler Grund dahinter?

Das royale Ehepaar Herzogin Meghan und Prinz Harry beschenkt sich zum Jahrestag anscheinend karg - was dahinter steckt.

US-Medien berichten Details, wie Herzogin Meghan* und Prinz Harry* ihren zweiten Hochzeitstag verbrachten.

und ihren zweiten Hochzeitstag verbrachten. Für viele sicher überraschend: Die Royals* schenkten sich - selbst für nicht-königliche Verhältnisse - fast nichts.

schenkten sich - selbst für nicht-königliche Verhältnisse - fast nichts. Das hat Insidern zufolge allerdings gute Gründe.

Los Angeles - Da Herzogin Meghan* und Prinz Harry Großbritannien den Rücken gekehrt haben und nun nahe Hollywood* residieren, sind es nicht Sun, Daily Mail oder Mirror, die zuerst die Einzelheiten über ihren zweiten Hochzeitstag erfahren haben wollen. Sondern die amerikanischen Pendants US Weekly und People - sie sind halt räumlich näher dran am Geschehen.

Und so beruft sich das Blatt US Weekly auf eine nicht namentlich genannte Quelle, wenn es berichtet, was die beiden sich an ihrem zweiten Hochzeitstag (19. Mai) schenkten: „Meghan bastelte Harry eine Karte und schrieb per Hand eine gefühlvolle Liebesbotschaft. Harry überraschte sie mit einem riesigen Strauß Rosen und einem Ring, den sie wahnsinnig toll fand.“

Royals: Meghan und Harry engagieren sich in der Corona-Krise

Eine Karte? Rosen? Ein Ring? Das klingt, als könne auch ein 08-15-Ehepaar seinen Jahrestag so begehen. Ist bei königlichen Paaren nicht ein bisschen mehr Pomp drin? Der Insider klärt auf: „Das Wichtigste ist den beiden, dass sie ihre Gesellschaft genießen können, ohne Störungen von außen.“ Mit zu dieser Gesellschaft gehörte am Hochzeitstag selbstverständlich auch ihr Sohn Archie*.

Wichtiger als alles Materielle ist also die Liebe. Und die geben sich Meghan und Harry dem Bericht zufolge nicht nur gegenseitig, sondern auch anderen. So arbeiteten die beiden jetzt mit einer Essens-Tafel für Bedürftige in Los Angeles zusammen. Während der Corona-Pandemie, die in den USA besonders verheerend ist, wolle das Paar „Gemeinschaftssinn in der Gemeinde und weltweit stiften“.

Prinz Harry in der Corona-Krise: „Ihr Typen habt die Kraft...“

Prinz Harry lobte kürzlich die US-Jugend-Hilfsorganisation „OnSide‘s Youth Zones“ in der Corona-Krise. „Ihr Typen habt die Kraft, das hier durchzustehen“, sagte er. Meghan genieße es aktuell abseits des Royal-Rampenlichts und nutze die Zeit, sich mit gemeinnützigen Organisationen wie „Crisis Text Line“ oder „Smart Works“ bekannt zu machen. Zudem habe sie wieder Kontakt zu ihrer Mutter, Doria Ragland.

Meghan & Harry: Geschenke aus Papier und Baumwolle- die Symbolik

Aber schon vor der Corona-Krise waren Meghan und Harry in Sachen Liebesgeschenke eigenwillig, will People wissen. An ihrem ersten Hochzeitstag waren alle Geschenke nur aus Papier! So schrieb Meghan etwa die Hochzeitsrede mit der Hand auf und rahmte sie für Harry ein. „Sie geben traditionellen Hochzeitstagsgeschenken gerne ihre eigene Handschrift“, zitiert das Blatt einen Insider.

Und er oder sie weiß noch mehr: Dieses Jahr basieren angeblich alle Geschenke des royalen Paars auf Baumwolle. „Ohne Zweifel sind alle ihre gegenseitigen Geschenke sehr kreativ und romantisch“, findet die Quelle.

Die US-Hochzeitsseite The Knot zum Beispiel liefert Hinweise, was das alles bedeuten könnte. Papier symbolisiert somit die Zerbrechlichkeit einer Ehe (erstes Jahr), wohingegen Baumwolle für eine immer engere Verknüpfung steht. Dazu passt ja ganz gut, dass Harry und Meghan dem Bericht zufolge ihre Abende am liebsten gemeinsam zuhause verbringen.

