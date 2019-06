Herzogin Meghan im neuen „Suits“-Trailer - Fans hoffen auf TV-Sensation

108 Folgen stand Meghan Markle für „Suits“ vor der Kamera. 2018 stieg sie aus Liebe zu Prinz Harry aus, inzwischen ist sie Herzogin. Fans hoffen für die finale Staffel nun auf eine Rückkehr.

London - Hoffnung für alle „Suits“ und Meghan Markle Fans? Im Trailer zur neunten und letzten Staffel der amerikanischen Fernsehserie taucht die Gattin von Prinz Harry (34) wieder auf - und das, obwohl sie sich nach der siebten Staffel aus der Serie zurückgezogen hatte.

Aus Liebe zu Harry hatte sich Meghan, Herzogin von Sussex (37) 2018 aus der Fernsehlandschaft verabschiedet, zwar ohne große Kinohits, aber mit zahlreichen Serienauftritten. Fortan wollte sie sich komplett auf ihre Aufgaben als Mitglied der britischen Königsfamilie konzentrieren.

Kehrt Meghan Markle nochmal zu „Suits“ zurück?

In der Anwalts-Serie „Suits“ verkörperte Meghan Markle die Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Am Ende der siebten Staffel heiratete Rachel den Anwalt Mike, gespielt von Patrick J. Adams. Beide verließen anschließend die Serie. In der neunten Staffel, die ab Juli in den USA gezeigt wird, taucht Adams ab der fünften Folge aber wieder auf, berichtet die Bild - und seine Frau?

Darum taucht Meghan Markle im neuen „Suits“-Trailer auf

Laut britischen Medien soll Meghan Markle ein millionenschweres Angebot der Verantwortlichen für einen Kurzauftritt abgelehnt haben. Das Geld wäre wohl einem wohltätigen Zweck zu Gute gekommen. Warum ist sie dann im Trailer zu sehen? Dort wird eine Auswahl an besonderen „Suits“-Momenten gezeigt, in denen Rachel Zane natürlich auch ihren Platz findet.

Fans haben die Hoffnung auf eine Kurz-Rückkehr der frisch gebackenen Mutter dennoch noch nicht endgültig aufgegeben. Denn die Herzogin ist immer für eine Überraschung zu haben und eine Spende in Millionenhöhe würde sich auch nicht so schlecht machen. Es bleibt also spannend.

