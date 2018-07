Meghan Markle in der Hölle des Hofes: Diese absurden Regeln muss sie befolgen

Perfekte Tischmanieren, die entsprechende Ausdrucksweise und „the dutchess slant“ - Meghan Markle muss sogar das Händeschütteln neu lernen. Eine Expertin erklärt den Wahnsinn am Hof.

London - Eine strenge Etikette herrscht bekanntlich im britischen Königshaus. Das mussten auch Herzogin Kate und Meghan, die Ehefrauen der beiden Prinzen William und Harry erfahren, bevor sie Mitglied der royalen Familie wurde. Treska Roden, Expertin für die Benimmregeln im Königshaus, klärt in der britischen Fernsehsendung „The Today Show“ über die wichtigsten Richtlinien im Königshaus auf.

Haltung ist alles: Kinn hoch - Schultern zurück

Die richtige Haltung will gelernt sein, wenn man als Prinzessin einen standesgemäßen Auftritt meistern möchte. Kinn hoch, Schultern zurück und aufrecht laufen - darauf kommt es laut Treska Roden dem Knigge zufolge an. Eine entspannte Haltung kann Meghan Markle also in Zukunft vergessen

Auch der Handschlag unterliegt einer strengen Etikette. Anstatt langem Händeschütteln solle man die Hand „drei Mal auf und ab vom Ellbogen aus“ bewegen, heißt es in dem Clip.

Meghan Markle muss „the duchess slant“ lernen

Auch das richtige „Platz nehmen“ will gelernt sein. Die entsprechende Sitzposition für die Damen des Königshauses hat sogar eine eigene Bezeichnung. „The duchess slant“ (übersetzt: „Herzoging-Neigung“) heißt die festgeschriebene Sitzhaltung. Dabei werden Knie und Knöchel dicht nebeneinander gehalten, die Beine leicht zur Seite geneigt. Die Hände bleiben an den Seiten der Beine oder liegen auf dem Schoß. Überkreuzte Beine, mit denen Herzogin Meghan in den vergangenen Wochen des öfteren abgelichtet wurde, sind dagegen nicht gern gesehen.

Herzogin Meghan bekommt Regeln fürs Essen

Vor allem beim Essen lauern viele Fettnäpfchen für die Royals. Meghan Markle darf nicht einfach zum Glas greifen, um zwischendurch zu trinken. Um am Trinkglas keine Spuren zu hinterlassen, werden beim Essen vor jedem Griff zum Glas die Mundwinkel vorsichtig abgewischt, verrät die Expertin.

Die Suppe verspeist man am besten, indem der Löffel immer am Tellerrand abgestreift wird, bevor er vorsichtig zum Mund geführt wird. So können unerwünschte Tropfen auf dem Kleid vermieden werden. Die Ellbogen bleiben beim Essen stets fest am Körper und die Zinken der Gabel zeigen laut Roden stets nach unten.

Hüte sind für Herzogin Meghan nach 18 Uhr verboten

Der Regelkatalog geht zum Teil auf jahrhundertealte Traditionen zurück. Daher stammt auch die Anweisung, nach 18 Uhr keine Hüte mehr zu tragen. Erst dann wurde die Abendgarderobe und der königliche Schmuck angelegt. Und natürlich gibt es auch bei der Garderobe an sich strikte Regeln für die Herzoginnen Meghan und Kate. Kleider und Röcke sollen mindestens knielang sein, und egal wie warm es auch ist: Beine sollten stets von einer Strumpfhose bedeckt sein. Das ist der Grund, warum Herzogin Kate oder Herzogin Meghan im Sommer oft hautfarbene Nylonstrümpfe tragen.

