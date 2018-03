Meghan Markle: So viel soll ihr Hochzeitskleid kosten

Was ist das wichtigste bei einer Hochzeit für die Braut? Natürlich das Hochzeitskleid! Meghan Markle soll bei ihrer Trauung mit Prinz Harry eine Robe tragen, die einfach unfassbar teuer ist.

London - Schon bei ihrer Verlobung mit Prinz Harry sorgte die US-Schauspielerin Meghan Markle für Aufsehen und zwar mit ihrem Outfit: Ihre Kleidung auf dem Verlobungsfoto vom britischen Lable „Ralph & Russo“ kostet etwa 60.000 Euro.

Was wird Megahn Markle da erst für ihren „schönsten Tag im Leben“ ausgeben? Am 19. Mai tritt die 36-Jährige mit Prinz Harry in der St. George‘s Kapelle von Schloss Windsor vor den Traualtar. Vor 800 geladenen Gästen werden sich die beiden das Ja-Wort geben. Details zum Ablauf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle hat der Kensington Palast schon bekannt gegeben. Die Planung für die Royale Hochzeit läuft auf Hochtouren. Das Brautkleid bleibt aber natürlich ein großes Geheimnis.

Insider: Brautkleid von Meghan Markle verschlingt größten Teil des Hochzeits-Budget

Gerüchten zufolge soll Markle ihr Hochzeitskleid schon gefunden haben. Ihr großer Auftritt - Brautkleid, Make-up und die Frisur - kostet angeblich 400.000 britische Pfund (umgerechnet rund 450.000 Euro), wie ein Insider dem britischen Magazin „Look“ berichtet hat. Das Brautkleid würde demnach den größten Teil des Geldes verschlingen. „Meghan ist wie jede andere Braut, die sich auf ihren Traumtag vorbereitet“, zitiert das britische Magazin express.co.uk eine nicht näher genannte Quelle. Die veranschlagten Kosten hätten sich verdoppelt, berichtet die Webseite.

Royale Hochzeit 2018: Was kosten die Flitterwochen von Prinz Harry und Meghan Markle?

Bei den anschließenden Flitterwochen scheint Prinz Harry‘s Verlobte recht spendabel zu sein: 100.000 britische Pfund (umgerechnet rund 113.000 Euro) gibt das Paar laut Medienberichten für die Hochzeitsreise aus. Doch die schenkt angeblich Markle Harry. Der Kensignton Palast weigert sich jedoch das königliche Budget zu kommentieren.

Bei welchem Designer hat die zukünftige Braut ihr Kleid gefunden? Diese Frage beschäftigt Modebewusste sowie Wettbüros im britischen Königreich. Nach den Quoten ist Alexander McQueen ein Favorit. Mit dieser Wahl würde die 36-Jährige in die Fußstapfen von Herzogin Kate treten. Die britische Modedesignerin Sarah Burton aus dem Hause Alexander McQueen hatte das Kleid für ihre Hochzeit im Jahr 2011 entworfen. Wir dürfen also gespannt sein. Wie schon bekannt wurde, bricht Meghan Markle mit einer royalen Tradition auf der Hochzeit.

Highlight des Jahres 2018: Die Royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Die Briten fiebern der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai 2018 schon entgegen. Eine Wahrsagerin hat allerdings keine gute Nachricht für die Beiden. Bei der Verlobung sahen die beiden zum Dahinschmelzen aus. Die offiziellen Fotos von Prinz Harry und Meghan Markle finden Sie hier.

+ Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle geben am 27. November 2017 ihre Verlobung bekannt. © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

ml