„Wenn die Kamera aus ist ...“ - Kameramann enthüllt bizarre Details über Meghan Markle

Meghan Markle: Vor der Heirat mit Prinz Harry arbeitete die Amerikanerin als Schauspielerin. Ein Ex-Kollege verriet bizarre Details über ihre Verhalten am Set.

Meghan Markle* ist die Frau an der Seite von Prinz Harry* .

ist die Frau an der Seite von . Vor ihrem königlichen Leben arbeitete sie als Schauspielerin .

. Ein anonymer Kameramann verrät nun bizzare Details über ihr Verhalten am Set.

Los Angeles - Man kennt sie meistens nur mit einem in die Kamera strahlend lächelndem Gesicht: Meghan Markle, Ehefrau von Prinz Harry und Herzogin von Sussex. Doch spielt die ehemalige Schauspielerin* bei ihren öffentlichen Auftritten etwa nur eine Rolle und versteckt hinter dem Strahle-Schein ihr wahres Gesicht? Das lassen nun die Enthüllungen eines Kameramanns vermuten, der bereits mit Meghan zusammengearbeitet hat. Er plauderte aus dem Nähkästchen einer anscheinend anstrengenden Diva.

Meghan Markle: Kameramann verrät bizarre Details über Arbeit am Set

“Wenn die Kamera aus ist, ist sie nicht die Allerfreundlichste.“ - Diese Meinung teilte der Kameramann und Ex-Kollege der Herzogin, der anonym bleiben möchte, der britischen Boulevardzeitung Daily Mail mit. Außerdem hatte er auch noch andere Anekdötchen über Meghans angebliches Verhalten am Set auf Lager. Scheinbar sei ihr eigenes, übertrieben großes Team, das sie bei den Aufnahmen immer begleitete, ein richtiger Tratsch-und-Klatsch-Haufen gewesen. Ihre Make-up-Artists und Pressesprecher sollen sich vor Ort über andere lustig gemacht und Mitarbeiter ausgelacht haben. Zudem sei sie generell „anspruchsvoll“ und „schwierig“ gewesen.

Schwierig vor allem, wenn es scheinbar um die Füße der 38-jährigen Mutter* ging. Aus Unzufriedenheit mit deren Aussehen weigerte sie sich, sie filmen zu lassen. Klassische Star-Allüren konnte sie ebenfalls an den Tag legen: Sie bestellte teuren Champagner und verhielt sich auch sonst wie ein Superstar, obwohl sie zu dieser Zeit zur D-Promi-Riege zählte. „Als ich sie das erste Mal am Set sah, wusste ich nicht mal, wer sie war. Sie verhielt sich jedoch wie eine Diva.“, erinnert sich der Ex-Kollege - ganz anders eben, wie sie sich dieroyale Schönheit* normalerweise der Öffentlichkeit präsentiert.

Meghan Markle: Kameramann wurde vor der Arbeit mit ihr gewarnt

In der Branche sei ihr auffälliges Gehabe jedoch bereits bekannt gewesen. Deshalb wurde der Kameramann im Vorhinein vor ihr gewarnt. Denn vor ihrer Heirat mit Prinz Harry wurde ihr wohl bereits der inoffizielle Titel „Prinzessin“ schon verliehen. Seit er Meghans Art am eigenen Leib erfahren musste, hat er für sich einen drastischen Beschluss gefasst: „Wenn sie mir einen Job mit ihr anbieten würden, würde ich ihn ablehnen. Ich möchte niemals mehr mit einer Person wie ihr zusammenarbeiten.“ Und das, obwohl er hinsichtlich ihrer schauspielerischen Fähigkeiten nichts auszusetzen hatte. Es sei einfach gewesen, sie zu filmen, so der Medienmann: „Wenn Du einmal ‚Action‘ gesagt hast, wusste sie, was sie tun sollte.“

