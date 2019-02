Meghans Vater gewinnt 639.000 Euro im Lotto - dank seiner Tochter

Umgerechnet 639.000 Euro gewann der Vater von Meghan Markle einst in der Lotterie. Seine Tochter soll bei dem Gewinn eine wichtige Rolle gespielt haben.

London - 750.000 US-Dollar, damals umgerechnet rund 639.000 Euro gewann Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan (37), im Jahr 1990. Darüber berichtet jetzt der britische Autor Andrew Morton in seinem Buch „Meghan: A Hollywood Princess“, wie die britische Boulevardzeitung „The Sun“ meldet.

Meghans Geburtsdatum als Glückszahlen auf Lottoschein

Demnach gewann Thomas Markle die enorme Summe in der Lotterie in Kalifornien. Seine zu dieser Zeit neunjährige Tochter sollte an dem glücklichen Schicksal nicht ganz unschuldig sein. Denn ausgerechnet die Zahlen ihres Geburtsdatums waren auf dem Gewinnschein des damaligen Lichttechnikers.

Ermöglichte der Lottogewinn Meghans Karriere?

Für die Familie sollte der unerwartete Geldsegen das Leben verändern. Vater Thomas konnte sich eine Auszeit von der zuvor ausgeübten Schichtarbeit nehmen. Meghan ermöglichte er Mortons Schilderungen zufolge, den Besuch einer Privatschule. Außerdem sei ihr so eine Ausbildung an der Schauspielschule finanziert worden, die ihr den Weg für ihre spätere Karriere ebnete. Ohne die hätte sie vermutlich ihren späteren Ehemann Prinz Harry (34) nie kennengelernt.

Geld weg, Tochter weg: Der große Verlust von Thomas Markle

Einen Großteil des Geldes soll Thomas Markle nach einer gescheiterten Investition in ein Schmuckgeschäft verloren haben, ist in Mortons Buch unter Berufung auf Meghans Halbbruder Tom junior zu lesen. Im Jahr 2016 musste ihr Vater dann Insolvenz anmelden, so die Ausführungen weiter. Auch von dem damals noch guten Verhältnis zwischen der Herzogin von Sussex und ihrem Vater ist nicht mehr allzu viel übrig. Bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry war er nicht dabei, zum Altar wurde Meghan von Schwiegervater Prinz Charles geführt. Und ob beziehungsweise wie oft er sein Enkelkind, das Meghan im Frühjahr 2019 zur Welt bringen soll, sehen wird, ist fraglich.

Kürzlich sorgten Gerüchte für Schlagzeilen, der britische Palast würde sich bereits auf die Scheidung von Prinz Harry und seiner Meghan vorbereiten.

va