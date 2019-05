Kate oder Meghan beliebter? Umfrage zeigt klare Favoritin 

Herzogin Kate hat hinsichtlich positiver Neuigkeiten jeden Grund zur Freude. Doch Herzogin Meghan musste dafür ganz schön einstecken.

London - Oh je, hoffentlich bringt das nicht erneut Aufruhr in die britische Königsfamilie: Eine neue Umfrage in England beschäftigte sich mit der Frage, wer aus der Königsfamilie bei den Engländern beliebt ist und wer in der Kategorie Sympathie eher schlecht abschneidet.

Herzogin Kate und Meghan im direkten Vergleich

Die Umfrage wurde kurz nach der Geburt von Meghan Markles erstem Sohn Archie gestartet. Naheliegend wäre also eigentlich die Annahme gewesen, dass die frischgebackene Mama nach diesem Ereignis an Beliebtheit im Volk gewonnen hat. Doch das Gegenteil war der Fall: Der „2019 Opinium Monarchy Tracker“ befragte rund 2.000 Briten nach ihrer Meinung über die einzelnen Mitglieder der royalen Familie. Dabei schnitt die Herzogin mit am schlechtesten ab. So haben lediglich 39 Prozent angegeben, dass sie Meghan sympathisch finden - also nicht mal die Hälfte.

Im Gegensatz dazu hat Herzogin Kate viel Grund zur Freude: 62 Prozent gaben an, dass sie Kate mögen. Sie wurde nur noch von einer anderen Frau auf der Beliebtheitsskala getoppt: Natürlich der Queen mit satten 70 Prozent. Derselben Beliebtheit wie seiner Großmutter darf sich auch Prinz Harry erfreuen, er kam auf das gleiche Ergebnis. Nur William setzte noch einmal eins oben drauf und schnitt damit am besten von allen ab: 73 Prozent sprachen sich für den Prinzen aus.

Trostpreis für Herzogin Meghan - aber jemand ist noch unbeliebter

Ein kleiner Trostpreis für Meghan dürfte aber immerhin die Tatsache sein, dass sie wenigstens nicht das unbeliebteste Mitglied in der royalen Familie ist. Denn noch schlechter als sie schnitt Herzogin Camilla ab, die bei der Umfrage lediglich von 24 Prozent als sympathisch angesehen wurde. Außerdem bewerteten 65 Prozent der Befragten die Entscheidung von Meghan und Harry als positiv, dass sie Details zur Geburt eher aus der Öffentlichkeit rausgehalten haben.

Hoffentlich sorgen die Ergebnisse der Umfrage nicht für neuen Trubel im Königshaus. Erst letztens soll es einen Riesen-Zoff zwischen Meghan und der Queen gegeben haben.

Die Queen wurde unterdessen von dem plötzlichen Tod einer langjährigen Freundin erschüttert. Sie soll deshalb sogar gegen ein königliches Protokoll verstoßen.

nz