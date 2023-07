Liebes-Aus besiegelt? Auch Oliver Pocher trägt seinen Ehering nicht mehr

Ist es jetzt endgültig? Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um ein mögliches Ehe-Aus zwischen Oliver und Amira Pocher. Nun haben beide den Ehering abgelegt – eine Bestätigung?

Köln/Weeze – Seit Wochen ranken sich Gerüchte über eine Ehekrise bei Oliver Pocher (45) und Amira (30). Das Ehepaar gestand sogar selbst kürzlich in seinem Podcast „Die Pochers!“, dass es „im Moment schwierig“ sei. Sie hätten bereits seit Längerem Probleme. Ein Auftritt von Oliver Pocher befeuert die Gerüchte nun weiter.

Oliver Pocher alleine unterwegs: Darum fehlte Amira beim Parookaville

Der Comedian ließ sich am Wochenende beim Parookaville-Festival in Weeze blicken und legte dort als DJ auf – ohne seinen Ehering am Finger, wie auf einigen Instagram-Storys zu sehen ist. Eine Geste mit Symbolkraft. Denn sieben Jahre ist es her, dass sich Oliver Pocher und Amira kennenlernten, bei ebenjenem Festival in Nordrhein-Westfalen.

Seither war das seit 2019 verheiratete Paar mehrmals gemeinsam bei dem Festival zu Gast. Amira Pocher fehlte am Wochenende allerdings. Ob das auch an der kriselnden Beziehung liegt? Oliver Pocher erklärte die Abwesenheit seiner Ehefrau jedenfalls so: „Das hat einen sehr banalen Grund und deswegen ist sie zu Hause bei den Kindern.“

Wussten Sie schon das über Oliver Pocher? Pochers erster Fernsehauftritt war am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer auf RTL. Der damals noch unbekannte Comedian war in der Sendung mit einem fünfminütigen Sketch zu sehen. Obwohl er vom Studiopublikum ausgepfiffen wurde, setzte er seinen Auftritt fort. Ein Jahr später war Oliver Pocher in der RTL-Talkshow von Hans Meiser zu sehen und seine TV-Karriere begann. Der mittlerweile eingestellte Musiksender VIVA engagierte Pocher für eine einwöchige Gastmoderation der Live-Sendung „Interaktiv“. Pocher konnte überzeugen und wurde fest angestellt.

Nicht nur Oliver: Auch Amira Pocher ohne Ehering

Zum Thema Ehering äußerte sich Oliver Pocher bisher nicht öffentlich. Fans und Medien interpretieren den Schritt allerdings als weiteres Indiz der Ehekrise. Schließlich trägt auch Amira Pocher schon seit einiger Zeit keinen Ehering mehr. Allerdings mit einer recht unaufgeregten Begründung, wie sie im Podcast „Die Pochers!“ erklärte: „Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht.“

© IMAGO/Panama Pictures & Instagram/Oliver Pocher

Apropos die Pochers: Oliver und Amira Pocher sind sich in Finanz-Fragen nicht einig: Sie kann Sylvie Meis‘ Vorliebe für Luxus-Handtaschen verstehen, er beleidigt gleich beide Frauen. Verwendete Quellen: „Die Pochers!“, Instagram