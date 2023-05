„Meine Kinder machen sich Sorgen“: Danni Büchner ist plötzlich so dünn wie zuletzt vor 23 Jahren

Danni Büchner hat in den letzten Monaten über 15 Kilogramm abgenommen. Inzwischen machen sich sogar ihre Kinder große Sorgen um die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin.

Mallorca - Was ist bloß mit Danni Büchner (45) los? Das fragen sich aktuell nicht nur viele ihrer über 318.000 Follower bei Instagram, sondern auch ihre drei ältesten Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas. Denn ihre Mutter nimmt immer weiter ab.

In wenigen Monaten: Danni Büchner hat 15 Kilogramm abgenommen

Im vergangenen Jahr konnten ihre Fans beobachten, dass bei Danni Büchner immer weiter die Pfunde purzelten. Wurde sie in der Vergangenheit oft kritisiert, zu dick zu sein, heißt es vonseiten vieler Fans nun, Danni sei zu dünn geworden.

Von 75 Kilogramm sei sie inzwischen runter auf 60 bis 62 Kilo, verrät die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin im Interview mit vip.de. Den Hass in den sozialen Medien habe sie sich zu Herzen genommen und angefangen weniger zu essen. Wie verhängnisvoll so ein Verhalten kann, weiß auch Danni Büchner selbst, gibt jedoch offen zu: „Ich muss aufpassen, dass ich da nicht noch tiefer rutsche.“ Sie hat Angst, mit dem Abnehmen sonst nicht mehr aufhören zu können.

Was ist Bodyshaming?

In den vergangenen Jahren ist „Bodyshaming“ vor allem in den sozialen Medien leider immer mehr zum Begriff geworden. Darunter versteht sich, wenn der Körper einer Person diskriminiert oder zu beleidigt wird. Betroffen sind vor allem Frauen. Unterschieden werden kann dabei in Anfeindungen gegenüber dicker (Fat Shaming), dünner (Skinny Shaming) sowie alter oder behinderter Körper.

(Quelle: marshmallow-maedchen.de)