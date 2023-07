Michael Mittermeier verrät in „NDR Talk Show“ mit Schöneberger: „Wir hatten vier Totgeburten“

Michael Mittermeier zählt zu Deutschlands beliebtesten Spaßvögeln, doch der 57-jährige Comedian kennt auch die ernsten Seiten des Lebens nur allzu gut. Nun verrät er, was ihm in dieser Zeit geholfen hat.

Hamburg – Wer andere gekonnt zum Lachen bringt, bei dem herrscht privat nicht unbedingt immer Heiterkeit – eine Erfahrung, die auch Komiker Michael Mittermeier (57) machen musste, wie er in der „NDR Talk Show“ (am 7. Juli, ab 22.00 Uhr im NDR) mit dem Moderatoren-Duo Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (66) offen verrät. Doch obwohl es das Schicksal nicht immer gut mit ihm meinte, hat der 57-Jährige seinen ganz eigenen Weg aus dieser schweren Zeit gefunden.

Ehrliche Einblicke von Michael Mittermeier in „NDR Talk Show“ mit Barbara Schöneberger

Es ist kein einfaches Thema, das Michael Mittermeier vor illustrer Runde anspricht. Am Freitagabend thematisiert der gebürtige Oberbayer in der „NDR Talk Show“ die wohl schwersten Schicksalsschläge, die er je hatte verkraften müssen: „Meine Frau und ich hatten vier Totgeburten“, zitiert bunte.de in Kooperation mit teleschau den 57-Jährigen.

Gedanklich habe er „seit 2005 (…) die toten Kinder jeden Tag dabei [gehabt], auch auf der Bühne“, so der Komiker weiter. Das habe eine gar heilende Wirkung gehabt: „Es hat mir geholfen, mit Humor die Dunkelheit zu vertreiben. Das ist mein Ventil“, berichtet der Stand-up-Comedian Barbara Schöneberger und den prominenten Gästen (u. a. Schlagersänger Michael Holm, Kindermusikerin Simone Sommerland, TV-Ikone Bruce Darnell).

Michael Mittermeier bei Barbara Schöneberger: So schaffte er es durch die Krise

Öffentlich habe er lange zu dem Thema geschwiegen, nun sei es sogar Bestandteil seines neuen Bühnenprogramms, erklärt Michael Mittermeier: „Viele Betroffene sprechen ja nicht darüber, denn es ist ein schwieriges Thema.“ Dabei lägen „Humor und Tragik (…) so nah beieinander“, so der mehrfache „Deutscher Comedypreis“-Gewinner. Auf der Bühne darüber zu sprechen, helfe: „Das Tolle ist: Die Leute gehen mit mir diesen Weg mit.“

Auch seine Ehefrau, die unter ihrem Künstlernamen Somersault bekannte Sängerin Gudrun Allwang (53), und seine 15-jährige Tochter hätten das Programm bereits gesehen – und entsprechend emotional reagiert: „Meine Frau hat mich danach in den Arm genommen und mir gesagt, es wäre das beste Programm, das ich je gemacht habe.“

Verwendete Quellen: bunte.de, teleschau.de, ndr.de