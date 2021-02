Michael Wendler: Ehe-Krise? Laura Müller wird auf Instagram deutlich

Michael Wendler und Laura Müller haben ein Statement zu einer möglichen Ehekrise abgegeben. Das Instagram-Video soll alle Zweifel ausräumen.

NRW - Michael Wendler (48) und seine Ehefrau Laura Müller (20) durchleben in den USA eine turbulente Zeit. Daher gibt es seit einiger Zeit Gerüchte um eine Ehekrise und sogar um eine mögliche Trennung. Jetzt will das Paar für Klarheit sorgen, wie RUHR24.de* berichtet.

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre), Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Eltern Christine Tiggemann, Manfred Weßels Tochter Adeline Norberg

Michael Wendler und Laura Müller: Statement zu möglicher Trennung auf Instagram veröffentlicht

Trotz der Entfernung in die USA scheint es um den Schlagersänger und seine Partnerin nicht ruhig zu werden. Dabei musste Laura Müller schon einiges mitmachen: Dazu gehören krude Verschwörungstheorien von Michael Wendler, wegen denen er von Instagram gesperrt wurde genauso wie geplatzte Werbe-Deals und gestrichene TV-Aufnahmen wie Deutschland sucht den Superstar (DSDS).

Doch statt einer Ehekrise scheint das Paar nun Frühlingsgefühle zu haben. Den Beweis dafür liefert die 20-jährige ehemalige Let‘s Dance-Kandidatin ihren Fans und Zweiflern kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Etwas Ablenkung von den traurigen Nachrichten der letzten Tage haben sich Michael Wendler und Laura Müller nach dem Tod seiner Mutter verschafft. Auf Instagram zeigt Laura Müller ihren Followern Impressionen von ihrem Dinner-Date in den USA.

Michael Wendler und Laura Müller: Ehepaar präsentiert Ringe auf Instagram

Eine Bar aus Holz, dazu Motorräder, die von der Decke hängen und Monitore, auf denen Sportübertragungen laufen - typisch amerikanisch haben Michael Wendler und seine Partnerin das Wochenende genossen. Dabei steht aber nicht die Location im Vordergrund, sondern das Paar selbst.

In ihrer Instagram-Story hat Laura Müller gefilmt, wie der Schlagersänger und sie verliebt Händchen halten während sie am Tisch in einem Lokal sitzen. Dabei funkeln die Eheringe des Paares im Licht. In einem kurzen Kameraschwenk ist dann auch der Ex-DSDS-Juror selbst zu sehen und lächelt gekonnt in die Kamera.

+ Nach seinem Rauswurf bei DSDS genießt Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller das Leben in den USA. © Rolf Vennenbernd/dpa

Damit scheint die 20-Jährige ein für alle Mal deutlich machen zu wollen, dass sie in Michael Wendler ihren Traummann gefunden hat. Zuletzt hatte sich die Influencerin nur selten auf der Social-Media-Plattform gezeigt. Das aktuellste Foto auf ihrer Instagram-Seite ist ein Pärchenbild der Beiden von Weihnachten 2020.

Im Video: Trauriger Abschied von Wendler-Mutter - folgt nun ein Familientreffen?

In ihrer Instagram-Story war Laura Müller zuletzt nur alleine zu sehen, als sie ihren Followern Haarpflege-Tipps gab. Ob die Frühlingsgefühle auch einem möglichen Familientreffen der „Wendlers“ standhalten? Das könnte dem Paar auf der Beerdigung von Christine Tiggemann bevorstehen, Wendlers Mutter.

Ob Michael Wendler und Laura Müller dort wirklich erscheinen können und von den USA aus nach Dinslaken reisen, dazu haben sie sich noch nicht geäußert. Vor Ort Abschied nehmen wird vermutlich die Schwester von Michael Wendler, zu der der Schlagersänger in den letzten Jahren keinen Kontakt gehabt haben soll.

Seine Schwester kümmere sich um die Organisation der Beerdigung, da es für Michael Wendler aufgrund der Coronabestimmungen aktuell sehr schwierig ist, aus Amerika nach Deutschland einzureisen. Das teilte der 48-Jährige kürzlich beim Messenger-Dienst Telegram mit. *RUHR24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks