Schock-Foto: Michael Wendler wendet sich aus dem Krankenhaus an seine Fans

Was ist nur mit dem Wendler passiert? Auf einem Foto, das der Schlagersänger aus dem Krankenhaus gepostet hat, sieht er schlimm zugerichtet aus.

Schlagersänger Michael Wendler hat kurz nach seiner Verlobung mit Laura Müller ein Foto aus dem Krankenhaus gepostet.

gepostet. Darauf zu sehen: Ein sichtlich mitgenommener Wendler - und das kurz vor seiner Hochzeit.

Was war passiert?

Eine Schiene auf der Nase, ein Krankenhaus-Zimmer im Hintergrund, ein Watte-Pad, das die Blutung stillt: Das Foto, das Schlagersänger Michael Wendler am Donnerstag in seiner Instagram-Story gepostet hat, sieht erschreckend aus. Die Augen des Sängers sehen klein und mitgenommen aus, müde blickt er in die Kamera.

Kurz vor Hochzeit mit Laura Müller: Michael Wendler im Krankenhaus

Und das so kurz vor seiner Hochzeit! Denn der 47-Jährige hat sich gerade erst mit seiner Freundin, „Let‘s Dance“-Teilnehmerin Laura Müller (19)*, verlobt, wie er ebenfalls auf Instagram* verkündet hatte. Das Paar wird noch dieses Jahr in einer TV-Hochzeit, die von RTL, Vox und TVNow begleitet wird, heiraten.

Michael Wendler unterzog sich Nasen-OP

Doch das Foto hat zum Glück einen recht harmlosen Hintergrund: In seiner Instagram-Story* schrieb der Wendler zu dem Bild: „Noch ein Versuch. Aber jetzt: Mir geht‘s gut nach meiner Nasen-Op“.

Und der Wendler wäre nicht der Wendler, wenn nicht auch am Krankenbett ein Kamera-Team dabei gewesen wäre. Im RTL-Interview verriet der Wendler im Krankenhaus den Grund für seine Operation: „Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert.“

+ Michael Wendler hatte eine Nasenoperation. © Screenshot Instagram/wendler.michael

Nicht nur das: Michael Wendler nutzte die Chance und ließ auch an seiner Nase gleich einen Beauty-Eingriff vornehmen, wie er gegenüber RTL erzählte: „Die Nase wird noch ein bisschen verschönt. Was dabei rauskommt - wird man dann sehen. Ich bin sehr gespannt.“

Ex-Erzfeind Oliver Pocher kann sich Kommentar nicht verkneifen

Oliver Pocher, mit dem sich Michael Wendler in den letzten Wochen einen Streit lieferte, der sogar in einem TV-Duell endete, sandte sofort Genesungswünsche an Michael Wendler. Doch der Comedian konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „An der Nase eines Mannes ... Gute Besserung!“ und fügte ein Auberginen-Emoji bei. Michael Wendler nahm ihm den Witz nicht böse und bedankte sich freundlich. Scheint, als würde sich eine echte Freundschaft zwischen den beiden Ex-Erzfeinden entwickeln!

+ Oliver Pocher schickte Genesungswünsche der besonderen Art. © Screenshot Instagram/wendler.michael

