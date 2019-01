Diese Botschaft schrieb Michael Wendlers Freundin Laura (18) seiner Tochter (16) auf Instagram

Wenige Monate nach dem Liebes-Aus von Michael Wendler und Claudia Norberg überraschte der Schlagersänger nun mit einer jungen Liebe. Ist seine 18-jährige Freundin sogar mit seiner 16-jährigen Tochter befreundet?

Update vom 9. Januar 2019: Knapp drei Monate nach dem überraschenden Liebes-Aus bei Michael Wendler und Noch-Ehefrau Claudia Norberg, überraschte der Schlagersänger vor wenigen Tagen mit der großen Liebes-Sensation. In der 18-jährigen Laura scheint der 46-Jährige eine neue Liebe gefunden zu haben. Wie Fotos zeigten, verbrachte die Schülerin ihre Winterferien bereits bei ihrem neuen Freund in Miami. Sowohl der Schlagersänger als auch die hübsche Blondine äußerten sich dann diese Woche zu ihrer neuen Liebe.

Dabei gibt Laura M. jedoch zu, dass sie selbst noch nicht wisse, wohin der Flirt mit dem berühmten Schlagersänger führe. „Ich will nichts sagen, was nur für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, das weiß keiner. Das steht alles in den Sternen“, so die junge Frau im RTL-Interview auf dem Pausenhof ihrer Schule. Obwohl die neue Freundin des Schlagersängers nur zwei Jahre älter als dessen Tochter Adeline ist, scheint das der frischen Liebe keinen Abbruch zu tun. Im Gegenteil: die neue Beziehungs-Konstellation scheint im Hause Wendler keine Spannungen verursacht zu haben.

Video: Freundin Laura kommentiert Post von Michael Wendlers Tochter

Michael Wendler: Freundin Laura und Tochter Adeline haben Kontakt über Instagram

Wie nun auf dem Instagram-Profil der 16-Jährigen Adeline Norberg zu lesen ist, scheinen sich die beiden Teenager-Mädchen sogar sehr gut zu verstehen. Auf einem von der Wendler-Tochter geposteten Foto ist Adeline im Profil zu sehen. „Ich konzentriere mich auf meine Ziele und ich ignoriere den Rest“, lässt die hübsche Blondine ihre Fans wissen. In den Kommentaren ist dann auch ein Kommentar der neuen Liebe ihres Vaters zu lesen. Laura M. schreibt der fast gleichaltrigen Adeline „Tausend Küsse für dich“.

Und auch Noch-Ehefrau Claudia scheint der jungen Liebe ihren Segen gegeben zu haben. "Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 Jahre alt ist, habe ich auch erst vor Kurzem erfahren. Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammen passt und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat", so Claudia Norberg im Interview mit RTL.

Obwohl sich das Paar nach fast 29 Jahren einvernehmlich getrennt hat, leben die beiden vorerst noch unter einem Dach im gemeinsamen Haus in Cape Coral. Von der neuen Liebe ihres Mannes habe sie dennoch erst vor kurzem erfahren.

Ursprungsartikel vom 10. Oktober 2018: Liebes-Aus bei Michael Wendler

Miami/Mallorca - Erst wenige Tage ist das offizielle Liebes-Aus von Michael Wendler und seiner Frau Claudia Norberg her, da zeigen sich der Schlagerstar und Ex-Frau Claudia ganz freizügig auf Instagram. Ganze 29 Jahre hielt die Liebe des Sängers, nun scheint alles vorbei zu sein. Für den 46-Jährigen und seine Noch-Frau Claudia jedoch kein Grund sich zu verstecken.

Michael Wendler und Claudia Norberg: Trennung nach 29 Jahren Beziehung

Ob verschwitzt im Fitnessstudio, oberkörperfrei auf einem Selfie oder ein Foto gemeinsam mit vier jungen hübschen Frauen: Michael Wendler zeigt sich bereits seit einigen Wochen sehr lebensfroh auf Instagram. Den Fans scheint die Offensive des Sängers zu gefallen. Bereits vor der offiziellen Trennung des Paars konnte sich der Sänger vor Komplimenten und Angeboten vieler weiblicher User kaum retten: „Einfach göttlich!“, „Lecker“ oder „Ein Traum“ sind nur wenige der vielen positiven Resonanzen auf die freizügigen Schnappschüsse bei Instagram.

Erst vor kurzem diskutierten Fans nach einem freizügigen Foto von Michael Wendler, ob der Sänger sein Sixpack nur aufgemalt habe.

Doch auch seine Frau Claudia Norberg scheint nach die Trennung, den medialen Fokus auf ihren Körper lenken zu wollen. Obwohl sich die 48-Jährige bereits in der Vergangenheit gern in kurzen Kleidern oder knappen Shorts zeigte, legte die Blondine in den letzten Wochen scheinbar einen Zahn zu. Ob in High Heels am Meer, mit einer Freundin im Nachtleben oder im knappen Bikini auf einer Liege - die Frau des Schlagersängers geizt nicht mit ihren Reizen und zeigt sich ungewohnt freizügig.

Während Michael Wendler momentan auf Mallorca tourt, bleibt Claudia vorerst in Miami bei der Tochter. Bleibt abzuwarten, wie Familie Wendler in Zukunft mit der endgültigen Trennung umgehen wird.

