Nach Tod von Wendler-Mutter: Tochter Adeline und Ehefrau Laura Müller nehmen Abschied

Nach dem Tod von Michael Wendlers Mutter trauert dessen Tochter Adeline Norberg um ihre Oma. Auf Instagram veröffentlicht sie persönliche Worte.

NRW – Michael Wendler (48) muss aktuell einen großen Verlust verkraften. Seine Tochter Adeline meldet sich für ein Statement zurück aus ihrer Instagram-Pause, wie RUHR24.de* berichtet.

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre), Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Eltern Christine Tiggemann, Manfred Weßels Tochter Adeline Norberg

Michael Wendler: Mutter Christine Tiggemann tot - Laura Müller und Adeline Norberg nehmen Abschied

Ein Schock war es anscheinend für die ganze Familie um den Schlagerstar, dass seine Mutter plötzlich nicht mehr bei ihnen ist. Aber nicht nur Michael Wendler äußert sich zum Tod von Christine Tiggemann*. Auch Laura Müller (20) und Adeline Norberg (18) finden bewegende Worte zum Abschied.

Mit nur 73 Jahren ist die Mutter des Ex-DSDS-Jurors an einem Herzinfarkt verstorben. Das Verhältnis zu ihrem berühmten Sohn war zwar zuletzt angespannt, trotzdem zeigt er sich von seiner sensiblen Seite. Da Michael Wendler aktuell bei Instagram aufgrund von Verschwörungstheorien gesperrt ist*, veröffentlichte er bei Telegram bewegende Worte.

„Ich habe dich immer geliebt, Mutterherz und ich werde dich immer lieben“, schreibt der 48-Jährige bei dem Messenger-Dienst seinen Followern. In der Trauer stehen Michael Wendler auch seine Frau Laura Müller und seine Tochter Adeline Norberg bei.

Wendler-Tochter Adeline Norberg trauert auf Instagram um Oma Christine Tiggemann

Der Verlust der eigenen Großmutter scheint schwer zu wiegen für den Wendler-Nachwuchs. In ihrer Story auf Instagram schreibt sie kürzlich zum Tod von Christine Tiggemann: „Liebe Oma, mit traurigen Nachrichten bin ich heute aufgewacht. Du wirst immer in meinem Herzen sein und geliebt von denen, die dir am nächsten standen. Ich hab dich lieb! Ruhe in Frieden“, wie Screenshots beim Portal Bunte zeigen.

+ Auf Instagram trauern Michael Wendler, Laura Müller und Adeline Norberg um Christine Tiggemann (Symbolbild) © Arun Sankar/AFP

Die Nachricht in der Instagram-Story ist in weißer Schrift auf schwarzem Grund verfasst. Neben dem Text sind drei leuchtende helle Kerzen zu sehen. Diese Mitteilung der Wendler-Tochter kommt vermutlich für viele ihrer über 64.000 Follower überraschend. Denn lange Zeit war es still um sie geworden. Das aktuellste Bild auf ihrer Instagram-Seite hat Adeline Norberg an Heiligabend (24. Dezember) veröffentlicht.

Michael Wendler: Auch Ehefrau Laura Müller trauert um Christine Tiggemann

Neben dem Nachwuchs von Michael Wendler nimmt auch seine Ehefrau Laura Müller Abschied von Christine Tiggemann. Allerdings fällt die Nachricht etwas zurückhaltender aus. „Liebe Christine, leider kannten wir uns viel zu kurz. Mein aufrichtiges Beileid an die Familie. Deine Schwiegertochter Laura“, konnten die Fans der Influencerin auf Instagram lesen.

+ Laura Müller und Michael Wendler sind seit Juni 2020 verheiratet. Nun trauern beide um die Mutter des Schlagersängers. © Rolf Vennenbernd/dpa

Trotz der Trauer ihres Mannes scheint die 20-jährige ehemalige Let‘s-Dance-Kandidatin* schnell wieder zum Alltag zurückkehren zu können. In ihrer aktuellsten Instagram-Story von Mittwoch (17. Februar) macht Laura Müller Werbung für Haarpflege-Produkte. Michael Wendler steht hingegen nach den Vorwürfen seines Vaters, Schuld am Tod der Mutter zu sein, ein weiterer trauriger Schritt bevor: die Beerdigung von Christine Tiggemann.

Michael Wendler: Schlagersänger will Beerdigung von Mutter mit Fans

Auf Telegram hat der 48-Jährige sogar interessierte Fans auf den Friedhof nach Dinslaken eingeladen. Inwieweit dies vereinbar mit den Corona-Regeln ist, ist noch unklar. Eigentlich dürfen Beerdigungen in NRW aufgrund der Beschränkungen zum Coronavirus nur im kleinen Kreis stattfinden.

Das scheint auch Michael Wendler bewusst zu sein. Daher hat er bislang weder Datum noch Uhrzeit bekannt gegeben und schreibt stattdessen: „Durch die Pandemie wird das alles noch ein bisschen dauern. Ich werde euch dann aber hier auf Telegram informieren.“

+ Beim Messenger-Dienst Telegram hat sich Michael Wendler von seiner Mutter verabschiedet (Symbolbild). © Catherine Waibel/dpa

Ob es dann zu einem Wiedersehen mit der Familie kommt? Darüber hat Michael Wendler bislang noch keine Angaben gemacht. Aufgrund der Umstände soll der 48-Jährige sogar wieder Kontakt zu seiner Schwester Bettina Skowronek aufgenommen haben. Bei Telegram zeigte sich der Schlagerstar dankbar für die Unterstützung des Familienmitgliedes.

Im Video: Michael Wendler - Abschied von seiner Mutter

Michael Wendler: Schwester plant Beerdigung von Mutter Christine Tiggemann

Da Michael Wendler aktuell nicht aus den USA nach Deutschland einreisen darf, kümmert sich seine Schwester um die Beerdigung der gemeinsamen Mutter. Inwiefern sie dann tatsächlich dort aufeinandertreffen, bleibt abzuwarten.

Mit seinem Vater, dem Ex-Mann von Christine Tiggemann, scheint die Hoffnung auf eine Versöhnung für Michael Wendler hingegen erloschen zu sein. In seinem Enthüllungsbuch rechnet Manfred Weßels gnadenlos mit seinem Sohn ab, was einen erneuten Streit entfacht hat. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.