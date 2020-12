Michael Wendler: Oliver Pocher schießt plötzlich gegen Laura Müller - „peinlich“

An Michael Wendler lässt Comedian Oliver Pocher längst kein gutes Haar mehr. Jetzt nimmt er sich auch seine Partnerin Laura Müller vor und schießt gegen die 20-Jährige.

Deutschland/South West Florida - Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (48) werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr, wie RUHR24.de* berichtet. Die Ehefrau des Wendlers, Laura Müller, hat der Comedian aber meistens wohlwollend kommentiert - bis jetzt.

Michael Wendler: Oliver Pocher teilt in seinem Podcast gegen Laura Müller aus

Anlass ist ein Statement, das die Influencerin vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlichte. In der Story nimmt Laura Müller Bezug auf den ehemaligen Manager von Michael Wendler, Markus Krampe.* Dieser hatte öffentlich die Zusammenarbeit mit Müller beendet, sich aber scheinbar nicht bei ihr persönlich gemeldet.

Doch Oliver Pocher zweifelt an der Echtheit der Nachricht. In seinem Podcast „Die Pochers hier!“ diskutiert der mit seiner Frau Amira Pocher (28) über den Beitrag. Er ist der Überzeugung, die Nachricht sei nicht von Müller, sondern von Michael Wendler verfasst worden, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

Im Podcast: Oliver Pocher schießt gegen Laura Müller und beschuldigt Michael Wendler

„Das ist durch und durch er“, beharrt Oliver Pocher auf dieser Meinung und verpasst Laura Müller einen Seitenhieb: „Die kann gar nicht so ein langes Statement abgeben.“ Er halte es zwar für positiv, dass die Influencerin zu ihrem Ehemann stehe, allerdings sei es „blöd, wenn sie zu etwas steht, was Schwachsinn ist“.

Auch bei Laura Müllers Qualitäten als Influencerin nimmt Oliver Pocher kein Blatt vor den Mund. Die 20-Jährige hat mittlerweile mehr als 600.000 Follower auf Instagram. „Ohne ihn (Michael Wendler, Anmerkung der Redaktion) würden sich die Leute einen Dreck für sie interessieren“, meint Pocher und schießt mit harten Worten weiter.

„Sie soll keine Werbepartner mehr bekommen. Sie ist eine Grütze-Influencerin. Sie kann original nichts vor der Kamera. Wenn sie sich auszieht, dann ist es einigermaßen akzeptabel, alles andere ist eine Katastrophe.“

Die Pochers geben Michael Wendler und Laura Müller „nicht mal zwei Jahre“

Amira Pocher versucht im gemeinsamen Podcast zwar, Laura Müller bei der ein oder anderen Aussage ihres Ehemannes in Schutz zu nehmen. Allerdings denkt sie, dass das Liebesglück der Wendlers nicht mehr lange halten wird. „Ich wette eine Million Euro darauf, dass sie in fünf Jahren nicht mehr mit dem zusammen ist. Wenn die in fünf Jahren noch zusammen sind, zahle ich ihr eine Million“, so Oliver Pocher. Und Amira setzt noch einen drauf: „Nicht mal zwei Jahre.“

Auch über Michael Wendler selbst ist das Comedy-Paar sich einig. Der Schlagersänger hat die Frauen in seinem Leben stark in seine Geschäfte verstrickt. Ex-Frau Claudia Norberg (50) soll noch immer Schulden in Millionenhöhe abbezahlen, die während der Ehe und gemeinsamen Geschäftsjahren entstanden sind.

Ex-Frau von Michael Wendler zahlt noch immer Schulden von ihm ab

Jetzt werden offenbar auch Laura Müller und Tochter Adeline (18) in die Geschäfte des Schlagersängers einbezogen. Bei der Firma, die Michael Wendler in den USA angemeldet hat, soll Adeline als „President“ aufgeführt sein. Als vor kurzem sogar ein Schuldner von Wendler, Timo Berger, bei ihm persönlich an der Tür klopfte, schickte dieser die 18-Jährige vor.

Danach kursierte ein Foto, auf dem genau diese Situation zu sehen war: Michael Wendler lugt im Hintergrund aus der Tür heraus, während Adeline nach Berger sieht. „Wie er sich da duckt und versteckt, das ist jämmerlich“, meint Amira Pocher. Und Oliver Pocher pflichtet ihr bei: „Es ist peinlich, seine Tochter mit gerade einmal 18 Jahren vorzuschicken.“

Tochter von Michael Wendler in der Schuldenfalle? Oliver Pocher ahnt Böses

Oliver Pocher befürchtet, dass Adeline die nächste sein könnte, die Schulden von ihrem Vater übernehmen muss. „Er hat das einmal schon erfolgreich gemacht, dass er alle Unkosten auf seine Frau abgewälzt hat, die noch so dumm gewesen ist und in die Insolvenz gegangen ist, um für seine Sachen geradezustehen“, so Pocher. Jetzt stehe die Tochter von Michael Wendler im Handelsregister seiner Firma und müsse deswegen im Zweifel für Kosten aufkommen.

„Das wird auf die Tochter zurückfallen und irgendwann steht sie da und hat eine halbe Million, eine Viertelmillion am Arsch, ist 20 und muss die Kacke vom Vater ausbaden“, legt Oliver Pocher nach. „Das ist so unverantwortlich und so asozial.“ Amira Pocher wünscht sich, dass Michael Wendler eines Tages zur Rechenschaft gezogen wird.

Und auch am Luxus-Adventskalender von Laura Müller hat das Ehepaar etwas auszusetzen. Dieses Geschenk von Michael Wendler* sei reine Ablenkung. „Sich so zu benehmen und auf dicke Hose mit dem Adventskalender für Laura zu machen, um extra noch mal zu zeigen: ‚Bei uns läuft es doch, was wollt ihr alle?' Und das ist genau diese Blenderei", so Amira Pocher. Oliver Pocher ist sicher hingegen sicher: Der Wendler verdient aktuell gar kein Geld.