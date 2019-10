Michael Wendler sagt Konzert ab - das sorgt für üblen Spott im Netz

Michael Wendler spaltet die Leute wie kaum ein anderer. Nachdem der Schlagersänger nun ein Konzert abgesagt hat, hagelt es für ihn einmal mehr zahlreiche hämische User-Kommentare.

Kamen - Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn - in der Mitte scheint es nicht viel zu geben, wenn es um die Person von Michael Wendler geht. Denn während die einen den Schlagersänger regelmäßig mit Spott Häme und Kritik geradezu überschütten, himmeln die anderen ihren „Micha“ an und besuchen eigens die Konzerte des Musikers. Für seine Fans aus Kamen ist das nun allerdings nicht möglich: Nachdem der Wendler dort nun ein Konzert absagen musste, ist das geradezu gefundenes Futter für seine Hater, die im Netz einmal mehr über den 47-Jährigen herziehen.

Michael Wendler sagt Konzert in Kamen ab

„MICHAEL WENDLER KOMMT NICHT NACH KAMEN“, lässt das Team des Schlagersängers - offensichtlich unter Zuhilfenahme ausschließlich von Großbuchstaben, um die Dramatik der Situation gebührend wiederzugeben - die Bombe platzen. Denn wie derzeit viele andere Triefnasen, hat es nun auch einen wie „den Wendler“ erwischt: „Nach einer Erkältung war die Stimme des Sängers bereits angschlagen, nun ist sie ganz weg“, begründen seine Mitarbeiter den Konzertausfall am fünften Oktober in Kamen. Zu viele Auftritte in den letzten Tagen hätten für eine totale Überlastung der Stimmbänder gesorgt, heißt es weiter auf dessen offiziellem Facebook-Account.

Nach Wendler-Konzert-Ausfall: Fans lästern im Netz

Alle scheinen dieser Entschuldigung allerdings nicht so ganz zu glauben: „Wieder so eine fadenscheinige Ausrede“, zweifeln die an Michaels angeblicher Heiserkeit und stänkern: „Warum kommst du nicht einfach auf ein Stündchen vorbei und schreibst deinen letzten noch verbleibenden Fans Autogramme?“

„Ist vielleicht auch besser so“, lachen manche, während andere ihre offensichtliche Erleichterung in klar deutlichere Worte verpacken: “Ohhh Gott sei Dank, die Leute sind gerettet“, spotten die Leute und teilen gleich noch einen weiteren Wunsch mit: „Hoffentlich kommt der .... nie wieder“

Michael Wendler sagt Konzert ab - auf seine treuen Anhänger kann er zählen

Seine loyalen Anhänger scheinen allerdings anderer Meinung zu sein, denn sie wünschen ihm zahlreich „eine schnelle Genesung“, da sie ihn noch bräuchten, wie sie weiter schreiben. So heißt es außerdem: „Schone deine Stimme, damit sie bald ihren schönen Klang wiederbekommt“. Des Weiteren wünschen seine treuen Fans dem Wendler natürlich zahlreich gute Besserung und alles Liebe und Gute.

„Erhol dich gut“, schreiben sie und „Schone dich, mein Jung, sehen uns im Mai“ - da soll der Sänger nach einem für den 12. Okober angesetzten Konzert und einer knapp siebenmonatigen Auszeit in den USA wieder mit neuen Songs zurückkehren. Da bleibt wohl für die einen nur zu hoffen, für die anderen zu fürchten, dass er dann wieder vollst bei Stimme ist.

Vielleicht hat er sein Goldkehlchen allerdings auch beim Wiesn-Besuch ein wenig überstrapaziert, denn da sorgte der Wendler mit seiner Laura für einen vermeintlichen Eklat.

Für Letztere hat sich der Schlagersänger vor Kurzem bekanntlich auch von seiner Frau getrennt - was diese allerdings über ihre Nachfolgerin zu sagen hatte, dürfte so manchen überraschen.

Wahrscheinlich weniger überraschend kam für einige wohl der „Schmuddel-Auftritt“, den Michael Wendler und seine Laura zuletzt im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL lieferten.