Michelle frisch verliebt, doch: Liebes-Aus für Tochter Marie Reim

Von: Jonas Erbas

Während die frisch verliebte Michelle jüngst für Schlagzeilen sorgte, läuft es bei ihrer Tochter Marie Reim genau andersherum: Die 23-jährige Schlagersängerin ist wieder Single.

Köln – Auch das Liebesleben der Schlagerstars steht selten still: Erst jüngst etwa machte Michelle (51) beim „Schlagerbooom“ ihre Beziehung zu Eric Philippi (26) offiziell. Nun tut sich in Sachen Beziehung innerhalb ihrer Familie erneut etwas, diesmal bei Tochter Marie Reim (23), die ebenfalls regelmäßig bei Florian Silbereisen (41) und Co. auf der Bühne steht.

Mutter verliebt, Tochter getrennt: Liebesglück für Michelle, Liebes-Aus bei Marie Reim

Krankheitsbedingt hatte Michelle ihren Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ am Wochenende verpasst, doch der 51-Jährigen dürfte noch etwas anderes zu schaffen gemacht haben: Sie ist zwar frisch verliebt und vergeben, dafür zerbrach jüngst das Liebesglück ihrer gemeinsamen Tochter mit Ex Matthias Reim (65).

Die war von Anfang 2022 bis zuletzt in festen Händen, verkündete nun aber via Instagram die Trennung von ihrem Freund: „Liebe Freunde, Vinzenz und ich haben uns vor einer Weile getrennt. Ich bereue keine Sekunde, die ich mit Vinzenz verbracht habe“, schrieb Marie Reim unter ein Selfie, auf dem sie immerhin schon wieder lächeln kann.

Matthias Reims Kinder auf einen Blick Claudia (1973)

Bastian (1987)

Julian (1996)

Marie (2000)

Romeo (2004)

Romy (2008)

Zoe (2022)

Marie Reim will keinen Rosenkrieg: Tochter von Michelle verarbeitet Trennung erwachsen

Böses Blut mit dem Ex gibt es bei Marie Reim nach dem Liebes-Aus allerdings nicht: „Er hat immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen und den wird er immer haben. Wir gehen in Frieden auseinander“, so die 23-Jährige, die von ihrem Verflossenen während der Beziehung gar zu neuer Musik inspiriert wurde. Bei bunte.de verriet sie im Sommer 2022, der Song „Im Rausch der Gefühle“ sei ihrem damaligen Partner gewidmet.

Während Mutter Michelle derzeit auf Wolke sieben schwebt, steht Marie Reim wieder allein da. © Eibner/Hofer/Imago

Auf ihr sehr erwachsenes Trennungs-Statement bei Instagram reagierte auch ihr berühmter Papa: Matthias Reim markierte den Beitrag mit „Gefällt mir“ – und wurde von Marie Reim nur einen Tag später in einem emotionalen Familien-Post geehrt. Das Foto zeigt die beiden auf der Bühne. Darunter schrieb die 23-Jährige: „Ich habe dich so lieb!“

Ganz und gar nicht lieb reagierten dafür die ZDF-Zuschauer am Samstagabend (22. Juli): Etliche Schlagerfans klagten bereits nach wenigen Minuten über das Dauer-Playback in der „Giovanni Zarrella Show“. Verwendete Quellen: instagram.com/mariereim_official, mdr.de, bunte.de