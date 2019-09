Michelle Hunziker zeigt sich verändert - jetzt sieht sie aus wie ein anderer Promi

So sieht Michelle Hunziker nicht mehr aus.

Auf Instagram hat Michelle Hunziker ihre Fans mit zum Friseur genommen. Dort bekommen sie eine veränderte Haarpracht zu sehen.

München - Im Laufe ihrer Karriere hat sich Hunziker immer wieder mit unterschiedlichen Frisuren gezeigt. Mal sind die Haare glatt, ein anderes Mal wellig. Manchmal sind sie zum Zopf zusammengebunden. Die langen blonden Haare sind das Markenzeichen der Schweizerin. Nun hat sie sich auf Instagram allerdings mit einer ungewohnten Frisur gezeigt.

Das Video zeigt die 42-Jährige zunächst mit aufgesetzter Sonnenbrille im Auto. Sie begrüßt ihre Follower, später nimmt sie ihr Smartphone in die Hand und telefoniert. Mit wem und um was es geht, dürfte vielen Zuschauern wohl verborgen bleiben - denn sie spricht Italienisch.

Michelle Hunziker nimmt Fans mit zum Friseur

Der wichtigste Teil des Videos folgt ohnehin erst gegen Ende. Es ist die Zeitrafferaufnahme eines Friseurbesuchs, nach dem sie sich völlig verändert zeigt. Die langen blonden Haare werden nach hinten gekämmt, dann wieder nach vorne. Zwischendurch wird der Pony geschnitten. Einige dürften vielleicht schon zu dem Zeitpunkt erkannt haben, in welche Richtung Michelle Hunziker mit ihrer neuen Frisur gehen wird. Wer sich mit besonderen Haarschnitten nicht so gut auskennt, wird wohl erst am Ende bemerken, zu welcher Veränderung der Friseurbesuch geführt hat: Michelle Hunziker hat sich einen Pony verpassen lasen.

Die Fans sind auf Instagram begeistert von der neuen Friseur. „Immer schön und nett“, findet einer. Ein anderer schreibt: „Du bist fantastisch.“ Viele sind sich einig: Michelle Hunziker ist eine Schönheit. Das finden die User auch unter einem Foto, das die neue Frisur Hunzikers in voller Pracht zeigt.

Michelle Hunziker trägt Pony wie Heidi Klum

Michelle Hunzikers neue Friseur erinnert allerdings auch an die einer anderen Frau, die viele aus dem Fernsehen kennen: Heidi Klum. Die Topmodel-Moderatorin ist ebenfalls dafür bekannt, immer wieder einen Pony zu tragen. Zuletzt war das zu Beginn des Jahres der Fall. Auch bei der Länge und der Farbe der Haare gibt es zwischen beiden Übereinstimmungen

Michelle Hunziker musste kürzlich den Tod einer Kollegin verkraften. Sie war im Alter von nur 40 Jahren verstorben.

Video: Michelle Hunziker - Schnipp, schnapp! Sie hat eine neue Frisur

