Michelle Hunziker: So steht sie zu ihrem Alter - und zu ihrem Aussehen

Michelle Hunziker ist 40 - ein Alter, mit dem viele hadern. Die Moderatorin erklärte jetzt, wie sie damit umgeht - und erklärt sich das Geheimnis ihres Erfolgs.

Michelle Hunziker kann gut mit ihrem Alter leben. „Mit 40 weiß man, was man will, man hat eine eigene Familie gebaut, man hat einen harten Weg hinter sich“, sagte die Moderatorin der Hamburger Morgenpost (Samstag). Jetzt könne man sich die Sachen auch ein bisschen aussuchen. „Und es kommt der Spaß dazu“, sagte die Italienerin, die in Deutschland vor allem als „Wetten, dass..?“-Assistentin von Thomas Gottschalk bekannt wurde.

Hunziker, die im italienischen Fernsehen mit der Satireshow „Striscia la Notizia“ Fuß fasste, ist sich auch sicher, dass sie nicht wegen ihres Aussehens engagiert wird. „In Italien sagen wir dazu Gradimento, wenn jemand Interesse weckt und die Zuschauerzahlen richtig sind.“

