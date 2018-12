Michelles Auftritt in der „Helene Fischer Show“ lässt Fans rätseln: „Sie ist doch voll operiert“

Michelle (46) wünscht ihren Fans frohe Weihnachten. Ihr Auftritt in der Helene Fischer Show gibt vielen Zuschauern jedoch Rätsel auf.

Update vom 26. Dezember 2018: Schlagerstar Michelle lässt ihre Fans auch an Weihnachten an ihrem Leben teilhaben, die hübsche Blondine ist aus dem Schlagerbusiness nicht mehr wegzudenken. Am ersten Weihnachtstag überraschte die 46-Jährige dann als Gast in der großen Helene Fischer Show. Zusammen mit der 34-Jährigen performten die beiden Peter Maffays Hit „So wie du“. Während Helene, wie immer hinreißend, in einem Zweiteiler die Bühne betritt, zieht Michelle mit ihrem kurzen Glitzerkleid alle Blicke auf sich.

Als ob die traumhafte Figur der 46-Jährigen und ihr Wow-Dekolleté nicht Grund genug für staunende Zuschauer wären, zeigten sich viele Fans während der Performance überrascht über den Auftritt der Sängerin. Vor allem ein ungewohnt neuer Look gab vielen Zuschauern Rätsel auf. In den Kommentaren zur Helene Fischer Show merken einige Fans an: „Ich habe sie gar nicht erkannt“. Manche Fans vermuten hinter dem veränderten Style jedoch kein neues Make-Up oder ein verändertes Styling. Einige der User schlussfolgern: „Sie ist doch voll operiert!“ Die meisten Fans sind von dem Auftritt der hübschen Blondinen jedoch vollauf begeistert.

+ Michelle performte in der ZDF-Show gemeinsam mit Helene Fischer den Schlagerhit „So wie du“. © Screenshot/ZDF - Helene Fischer Show

Auf Instagram zeigte sich die 46-Jährige nur wenige Stunden zuvor in ihrem gewohnten, sehr natürlichen Look. In einem kurzen Video wünscht der Schlagerstar seinen Fans ein frohes Fest.

Michelle: So heiß wünscht der Schlagerstar seinen Fans einen zweiten Advent

Update vom 10. Dezember 2018, 17.17 Uhr: Michelle heizt ihren Fans mit einem aktuellen Foto auf Instagram gerade mächtig ein. Zum zweiten Advent lässt die Schlagersängerin (46) tief blicken. Mit geöffneten Lippen und einem starren lasziven Blick posiert Michelle vor der Kamera. Der Ausschnitt von ihrem Outfit ist mega-tief, bis zum Bauch. Ihre Brüste sind gerade noch von dem schillernden Stoff verdeckt, es gibt viel Haut zu sehen.

„Liebe Fans, ich wünsche euch einen tollen zweiten Advent“, schreibt Michelle zum Instagram-Post. Und weiter: „Genießt die Zeit mit euren Lieben... es ist die wertvollste Zeit, die wir haben! Auch ich genieße heute die Zeit mit meinen Kindern und meinem Schatz.“ Am Ende setzt Michelle noch zwei Knutsch-Emojis und vier Ausrufezeichen.

Video: Schlagerstar Michelle läutet Weihnachtszeit mit freizügigem Foto ein

Auf diese Wünsche reagieren ihre Fans völlig unterschiedlich. Einige kritisieren das Foto. „Dieses Bild passt nicht zu Weihnachten“, findet ein User. „Das Bild gefällt mir nicht. Schlager ist warm, das Bild ist kalt. Tut mir leid“, kommentiert ein anderer. Auch fragwürdige Vergleiche sind in den Kommentaren zu finden: „Also, du könntest die ältere Schwester von Gina Lisa Lohfink sein“.

Aber es gibt auch viel Applaus: „Wow... richtig hot“, „Atemberaubend sinnlich schön“ und „hui“ loben die Follower.

Michelle sonnt sich oben ohne - und viele Fans rasten aus

Erstmeldung vom 15. August 2018, 9.11 Uhr: Schlagerstar Michelle (46) hat ihr aktuelles Album „Tabu“ auf dem Markt. Mit einem hüllenlosen Foto auf Instagram beweist die Sängerin, dass sie auf Konventionen pfeift, zumindest am Strand.

München - Michelle ist in der deutschen Schlagerszene wahrlich keine Unbekannte. Doch die Sängerin hat scharfe Konkurrenz. Superstars wie Helene Fischer (34) und Vanessa Mai (26) kämpfen hart um Plätze in den Charts und die Gunst ihrer Fans. Die Zeiten, in denen brave Mädels auf der Bühne die Menge zum Schunkeln brachten, sind vorbei. Stimme alleine genügt nicht mehr. Bombastische Bühnen-Shows und extravagante Outfits sind an der Tagesordnung.

Auf ihrem aktuellen Album-Cover ist Michelle fast hüllenlos zu sehen. Selbstbewusst zeigt sich die 46-Jährige. Die Reaktionen ihrer Fans geben ihr Recht. Michelle, die im normalen Leben Tanja Gisela Hewer heißt, braucht sich wahrlich nicht verstecken.

Schlagersängerin Michelle oben ohne

Auf einem neuen Instagram-Post beweist Michelle erneut, dass sie keine Probleme mit ihrem Körper hat. Am Strand zeigt sich die Sängerin oben ohne. Allerdings ist nur der Rücken der 46-Jährigen zu sehen, trotzdem sind ihre Follower komplett aus dem Häuschen. Michelle sitzt offenbar am Strand, hat ein Bikini-Höschen an, eine Cap auf dem Kopf und eine große Sonnenbrille auf der Nase. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto ist deutlich ein Tattoo zu sehen, das sich vom unteren Rücken über ihre Hüfte bis zu den Schulterblättern rankt.

Ein Beitrag geteilt von Michelle (@michelle_aktuell) am Aug 11, 2018 um 6:23 PDT

„Wow“, „Strandperle“ und „Hammer“ kommentieren ihre Fans das Foto. Anderen wiederum ist diese Ansicht offenbar sogar noch zu wenig. „Blöde Kameraperspektive!“, meint ein User wohl mit einem Augenzwinkern. Ein Anderer dagegen äußert seinen Wunsch deutlicher: “Kannst Du Dich beim nächsten Bild mal zur Kamera umdrehen?“, fragt er.

Ob sich Michelle diesen Wunsch zu Herzen nimmt, wird sich zeigen. Wer das Foto von der Sängerin geknipst hat, bleibt übrigens unklar - ebenso, wo der freizügige Schnappschuss entstanden ist.

Ein Beitrag geteilt von Michelle (@michelle_aktuell) am Jul 5, 2018 um 9:00 PDT

