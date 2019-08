Miley Cyrus und Liam Hemsworth getrennt - „Ihr wisst nicht, wie das ist“ 

Liebes-Aus bei Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Kein Jahr nach der Hochzeit hat sich das Traumpaar getrennt. Jetzt meldet sich Liam Hemsworth zu Wort.

Update vom 12. August 2019: Nun hat sich auch Liam Hemsworth zu Wort gemeldet. Wie geht der 29-jährige Schauspieler mit dem Ende der Beziehung zu Miley Cyrus um? Hemsworth verbrachte den Montag gemeinsam mit Bruder Chris in Byron Bay (Australien) in dessen Haus am Strand. „Ihr wisst nicht, wie das ist“, sagte Chris Hemsworth gegenüber Daily Mail Australia, die den 29-Jährigen nach dem Ehe-Aus mit Miley Cyrus fragte. Und: „Ich will nicht darüber sprechen, Kumpel“. Hemsworth habe in ersten Fotos, die ihn nach der Trennung zeigen, niedergeschlagen ausgesehen, berichtet das Portal weiter.

Ursprungsmeldung vom 11. August: Miley Cyrus und Liam Hemsworth getrennt - Erste Statements

Los Angeles - Vor nicht ganz einem Jahr hat das Hollywood-Traumpaar Miley Cyrus (26, Hannah Montana) und Liam Hemsworth (29, Die Tribute von Panem) geheiratet. Nun die Schock-Meldung über das Liebes-Aus. Das berichtet das us-amerikanische People-Magazine unter Berufung auf ihr Management. „Liam und Miley haben vereinbart, sich zu diesem Zeitpunkt zu trennen“, zitiert das Blatt ein entsprechendes Statement und weiter: „Sie entwickelten sich ständig weiter, veränderten sich als Partner und Individuen und haben entschieden, dass dies das Beste ist und sie sich beide auf sich selbst und ihre Karriere konzentrieren“.

Trennungs-Gerüchte um Miley Cyrus und Liam Hemsworth wegen Instagram-Post

Ein Foto, das die 26-Jährige am Samstag auf Instagram postete, brachte die Gerüchte über ein mögliches Liebes-Aus auf, da der ehemalige Diesney-Star auf dem Bild keinen Ehering trug.

Schnell häuften sich Kommentare unter dem Post, bei denen von einer möglichen Trennung die Rede war. Ob diese von Miley Cyrus oder Liam Hemsworth ausging, ist bislang nicht bekannt.

Aufgenommen wurde das Foto laut people.com während eines Italien-Urlaubs, den Miley Cyrus gerade mit der ebenfalls frisch getrennten Kaitlynn Carter verbringt.

Carter war übrigens mit Brody Jenner (35) liiert, dem Halbbruder von Kendall (23) und Kylie Jenner, die gerade einen Geburtstag der Superlative gefeiert hat (22). Die Welt ist klein, das gilt offenbar umso mehr für Hollywood.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth führten turbulente Beziehung

Das Hollywood-Traumpaar hat eine turbulente On-Off-Beziehung hinter sich. Nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu „Mit dir an meiner Seite“ im Jahr 2009 kennenlernten und verliebten, folgte 2012 die Verlobung. Mehrfach machten die beiden im Anschluss Schlagzeilen mit Trennungen und Versöhnungen. Im Jahr 2018 heirateten Miley Cyrus und Liam Hemsworth schließlich und versorgten ihre Fans seither fleißig mit Pärchenbildern auf Instagram.

In letzter Zeit machte Miley Cyrus allerdings öfter durch hüllenlose oder provokante Fotos auf sich aufmerksam.

Video: Trennung bei Miley Cyrus

va