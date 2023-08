15 Jahre nach seinem DSDS-Sieg: Thomas Godoj rechnet mit der RTL-Show ab

2008 gewann Thomas Godoj die fünfte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. 15 Jahre nach seinem Sieg verrät er im IPPEN.MEDIA-Gespräch, was er heute über die RTL-Castingshow denkt.

Berlin – 15 Jahre ist es mittlerweile her, dass Thomas Godoj (45) bei „Deutschland sucht den Superstar“ zum Sieger gekürt wurde. Sein Gewinnersong „Love is You“ wurde mit Gold ausgezeichnet, auch heute macht der Sänger noch Musik. Im IPPEN.MEDIA-Interview erinnert sich der 45-Jährige an seine Castingshow-Zeit – und hat eine ganz eigene Meinung über das RTL-Format.

Sucht DSDS gar keinen Superstar? Thomas Godoj äußert Kritik an der RTL-Show

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der diesjährige DSDS-Sieger Sem Eisinger (29) wieder in seinem alten Job im Vertriebsinnendienst arbeitet. Für Thomas Godoj, der die RTL-Show 2008 gewann, dürfte das keine Überraschung sein. Seiner Meinung nach suche das Castingformat gar nicht nach einem langjährig erfolgreichen Musiker: „Die schnelle Taktung, noch während der laufenden Show nach neuen Kandidaten zu suchen, zeigt, um was es eigentlich geht: Ein schnelllebiges Unterhaltungsformat, bei dem es keinesfalls um den Aufbau eines sogenannten ‚Superstars‘ geht“, erklärt er gegenüber IPPEN.MEDIA.

Trotzdem findet Thomas Godoj für DSDS nicht nur negative Worte. Seiner Meinung nach könne die Show durchaus ein Sprungbrett sein. „Die eigentliche Arbeit kommt danach. Wenn man alles realistisch einschätzt und sich trotzdem dafür entscheidet, kann die Show für einen eine gute Sache sein“, erläutert der 45-Jährige. Er selbst steht nach wie vor auf der Bühne und bringt Ende Oktober mit „Album des Jahres“ sein mittlerweile neuntes Studioalbum heraus. Seit 2014 ist der gebürtige Pole mit seinem eigenen Label komplett selbständig und lässt seine Platten per Crowdfunding finanzieren.

DSDS-Sieger Thomas Godoj: Würde er in einem Reality-TV-Format mitmachen? Etliche DSDS-Stars wie Joey Heindle (30), Kim Gloss (30) oder Prince Damien (32) waren nach ihrer Castingshow-Teilnahme in Reality-TV-Formaten zu sehen. Gegenüber IPPEN.MEDIA verrät Thomas Godoj, dass auch er einige Anfragen dieser Art bekommen hat. „Aber das habe ich immer abgelehnt. Das ist nichts für mich, wenn es nichts mit Musik zu tun hat, da ist mir die Gage dann auch egal“, erklärt der Sänger. Wer mehr über ihn erfahren möchte, solle einfach seine Songs hören: Mit diesen verarbeite er zum Teil auch persönliche Erfahrungen.

Jurystreit bei DSDS: Thomas Godoj befürwortet die Debatte

Musikalisch hat sich Thomas Godoj in den vergangenen Jahren zurück zu seinen Wurzeln entwickelt. „Vor DSDS war ich Sänger einer Rockband und wir haben unsere eigenen Songs performt. Kurz nach DSDS ging die Produktion meiner Alben eher in Richtung Pop, was live von uns aber immer schon rockiger umgesetzt wurde“, verrät der Sänger.

Den Zoff in der diesjährigen DSDS-Jury hat der Musiker mitbekommen: Auch Monate nach dem Staffelfinale schießt Katja Krasavice (26) nach wie vor gegen Dieter Bohlen (69). Für Thomas Godoj hat die öffentliche Auseinandersetzung auch etwas Positives: „Ich finde aber gut, dass durch den Gegenwind vor allem von Katja Krasavice auch mal kontroverse Diskussionen über bestimmte Aussagen und Verhaltensweisen entstanden sind.“ Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Anfrage an Thomas Godoj