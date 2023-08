Mit Songs seiner Frau: Schlagersänger Hansi Hinterseer stürmt mit neuer Platte die Album-Charts

Von: Melanie Habeck

Seit Jahrzehnten zählt Hansi Hinterseer zu den erfolgreichsten Schlagersängern. Mit seinem neuen Album ist ihm nun wieder ein echter Charthit gelungen – und zwar mit Unterstützung seiner Frau.

Kitzbühel – Der 11. August war ein ganz besonderes Datum für Hansi Hinterseer (69), denn an diesem Tag brachte der Schlagerstar sein neues Album auf den Markt. Doch nicht nur der Musiker hat eifrig auf diesen Tag hingefiebert, auch seine Fans konnten es offenbar kaum erwarten, die Platte in den Händen zu halten. Denn „Glaub an dich: Von Herzen das Beste“ mausert sich zu einem echten Charterfolg.

Dritter Platz in den Charts: Hansi Hinterseer gelingt größter Erfolg seiner Karriere

Die Schlagerikone hat in diesem Jahr alle Hände voll zu tun: So war Hansi Hinterseer kürzlich nicht nur bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (47) zu Gast, sondern macht auch mit seiner Musik von sich reden. Sein neues Album „Glaub an dich: Von Herzen das Beste“ beschert dem 69-Jährigen einen beachtlichen Erfolg: Zum zweiten Mal in der Karriere des Österreichers steigt eine seiner Platten auf den dritten Platz der Charts ein. „Von Herzen schick ich jetzt ein ganz besonderes Dankeschön aus den Tiroler Bergen an alle, die sich die CD geholt haben“, zeigt sich der Musiker auf Facebook gerührt.

Damit ist das neue Album von Hansi Hinterseer gemeinsam mit dem 2019 erschienenen „Ich halt zu dir“ die erfolgreichste Platte seiner Karriere. Der Sänger dürfte sich darüber besonders freuen, denn bei „Glaub an dich: Von Herzen das Beste“ handelt es sich um ein ganz besonderes Werk: So wurden alle darauf enthaltenen Songs von seiner Frau Romana geschrieben.

Emotionale Platte: Hansi Hinterseers Frau Romana beweist gutes Song-Gespür

Hansi Hinterseer ist begeistert, dass er die Songs seiner Frau nun auch seinen Fans präsentieren kann. Denn die Titel bringen seine Emotionen und Standpunkte erstklassig auf den Punkt. „Romana weiß, wie ich denke und fühle. Was mir Freude bereitet und was mich berührt. Und so schreibt sie auch“, schwärmt der Musiker weiter.

Auch eine Schlagerkollegin von Hansi Hinterseer surft aktuell auf der Erfolgswelle: Gerade erst wurde bekannt, dass die Show von Beatrice Egli (35) im Ersten fortgesetzt wird. Verwendete Quellen: Facebook/Hansi Hinterseer