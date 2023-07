In wenigen Wochen ist es schon so weit: „Bergdoktor“-Star Annika Ernst gibt ihre Hochzeit bekannt

Seit letztem Weihnachten ist „Bergdoktor“-Star Annika Ernst verlobt. Wie sie nun bekannt gibt, soll die Hochzeit bereits nächsten Monat stattfinden.

Berlin – Die Dreharbeiten zur mit Hochspannung erwarteten 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ laufen derzeit auf Hochtouren. Neben aller Freude über neue Folgen der ZDF-Kultshow hat Serienstar Annika Ernst (41) derzeit aber einen noch größeren Grund zum Feiern: Denn sie wird noch diesen Sommer heiraten.

Während der Dreharbeiten für Staffel 17: Annika Ernst verkündet ihre Hochzeitspläne

Seit 2021 ist Annika Ernst fester Bestandteil der „Bergdoktor“-Besetzung und steht in der beliebten Heimatserie als Dr. Johanna Angelika Rüdiger neben Hans Sigl (53) und Mark Keller (58) vor der Kamera. Während ihre Serienfigur ein eher tumultreiches Liebesleben pflegt, inklusive einer Affäre mit der Ärztin Dr. Christina Tippner (Henriette Schmidt), hat sie im echten Leben längst das große Glück gefunden. Während der Corona-Pandemie lernte sie ihren Partner Robert Wagner kennen – und seit Weihnachten sind die beiden verlobt.

Zwar entstehen in der Region Wilder Kaiser derzeit acht neue „Bergdoktor“-Folgen, die Anfang 2024 ausgestrahlt werden sollen, für Annika Ernst steht trotz der stressigen Dreharbeiten aber diesen Sommer ein noch viel wichtiger Meilenstein an – denn Robert und sie wollen sich schon sehr, sehr bald das Ja-Wort geben.

Wie die gebürtige Schleswigerin gegenüber dem Boulevardmagazin BUNTE bestätigt, wollen sie und ihr Partner im August im Schloss Mirabell in Salzburg standesamtlich heiraten. „Ein paar Wochen später machen wir dann noch ein größeres Fest auf einem Schiff mit freier Trauung in Berlin für all unsere Freunde“, erklärt sie.

Wegen ihrer Tochter: „Bergdoktor“-Star Annika Ernst heiratet schon nächsten Monat

„Robert lässt mich so sein, wie ich bin, das macht mich sehr glücklich“, schwärmt Annika Ernst im Gespräch mit BUNTE über ihren Verlobten Robert, „Wir träumen beide davon, vielleicht einmal auszuwandern.“ Dass der große Tag bereits kommenden Monat angesetzt ist, hat einen ganz besonderen Grund, denn Annikas Tochter bricht ab Januar 2024 für ein Jahr nach Südafrika auf. „Eine Hochzeit ohne sie [wäre] für mich undenkbar“, zitiert t-online.de aus dem BUNTE-Interview der studierten Schauspielerin, „Und bis zu ihrer Rückkehr 2025 wollen wir nicht warten.“

Während sich Annika Ernst auf den schönsten Tag ihres Lebens vorbereitet, machen sich viele Fans Sorgen, dass Andrea Gerhard künftig nicht mehr bei „Der Bergdoktor“ zu sehen sein könnte – was die Linn-Darstellerin nun aufklärt. Verwendete Quellen: bunte.de; t-online.de; fuersie.de